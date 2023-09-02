أبوها ضربها.. تفاصيل قفز فتاة من شرفة منزلها بالإسكندرية

أصيبت طفلة في الثانية عشر من عمرها، بكسور وإصابات بالغة، عقب قفزها من شرفة الطابق الخامس بعقار بمنطقة الدراسية، التابعة لقسم الدخيلة غربي الإسكندرية، وذلك هربًا من والدها عقب ضربها بسبب حالة نفسية يمر بها.

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من مستشفى العجمي العام يفيد وصول الطفلة "ج.م.م" 11 سنة، طالبة، مصابة بكسور بالحوض والقدمين إثر سقوطها من أعلى عقار.



وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبسؤال والدها المدعو "م.م.ع" 40 سنة، سائق، مقيم بمنطقة الدرايسة، قال إن ابنته المذكورة ألقت نفسها من شرفة الشقة محل سكنها بالطابق الخامس.

وبرر الأب في التحقيقات إقدام ابنته على إلقاء نفسها من الشرفة بسبب تعديه عليها بالضرب لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية وترك زوجته المنزل.

وتحرر محضر برقم 9682 لسنة 2023 إداري الدخيلة لتسجيل الواقعة، وقررت النيابة العامة التحفظ على والد المصابة وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وسؤال الطفلة المصابة.