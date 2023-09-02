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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 15 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية وأسفرت الحملة عن ضبط 15شيكارة دقيق مدعم بإجمالي وزن 750 كجم وتم تحرير محضر جنح أبوكبير رقم ١٤٩٤٥ لسنه ٢٠٢٣ ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

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