الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.. ونواب: تأكيد على دور المؤتمر وانعكاساته الدولية.. ودليل على الرؤية الصحيحة للقيادة السياسية

مندوب مصر لدى الأمم المتحدة:يعكس التقدير الدولي لمنتدى شباب العالم وما يمثله من منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى

"حقوق إنسان الشيوخ" تثمن قرار الأمم المتحدة باعتماد إسهامات منتدى شباب العالم

نائب التنسيقية:قرار الأمم المتحدة باعتماد سهامات منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ خطوة مهمة



اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس.

ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.

وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن اعتماد هذا القرار، وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته، يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وما يمثله من منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية مؤكداً حرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كافة جهود التنمية.

كما أكد السفير "عبد الخالق" أن اعتماد هذا القرار يأتي استكمالاً لدور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب في الأمم المتحدة لاسيما عقب اعتماد قرار إنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب في سبتمبر 2022، والذي قامت مصر وجيانا بتيسير المشاورات الحكومية عليه.

ومن جانبها قالت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار جمعية الأمم المتحدة وترحيبها بدور مؤتمرات الشباب وخاصة منتدى شاب العالم داخل مدينة شرم الشيخ دليل كافي وقاطع على أن القيادة السياسية تسير في الاتجاه الصحيح من خلال حرصها على تمكين الشباب في كافة المجالات لأنهم الأمل الذي تبني عليه الدولة أحلامها.

وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ فى بيان لها ، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم ويعمل على تمكين الشباب وتوليهم للمناصب القيادية في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، فضلا عن تأهيلهم بالشكل الصحيح من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي ساهمت في وجود كوارد ناجحة ومتميزة في كافة أجهزة الدولة المصرية.

وأوضحت أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والذي أطلقه الرئيس السيسي كان له دور مثمر وفعال في تأهيل الشباب للقيادة، موضحا أن قرار الأمم المتحدة الذي يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم يأتي تأكيدا لدور المؤتمر وانعكاساته العالمية، خاصة بعد حملات التشويه والتشكيك الممنهجة من أهل الشر في الدور الفعال لهذه المؤتمرات.

وشددت على أن منتدى شباب العالم دائما ما كان فرصة جيدة لتناقل وتبادل الأفكار والخبرات بين شباب مصر وشباب دول العالم مما يفتح آفاق جديدة لتعاون فيما بينهم، فضلا عن شرح وتوضيح حجم الانجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي والتي تمكن الشباب في ظل الجمهورية الجديدة.

وثمن النائب خالد بدوي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترحبيها بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وخاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتطوير قدراتهم، قائلا: القرار يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.

وأضاف بدوي, في بيان له، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، يؤكد أن الدولة المصرية على مدار الـ10 سنوات الماضية أولت اهتماما غير مسبوق لملف الشباب فعندما تولى الرئيس السيسي المسئولية وجه جميع المؤسسات بالعمل على تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا، بالإضافة التي توجيهات الرئيس بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وضع الشباب على رأس أولوياته حيث وجه بتدريبهم وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في الدولة، لافتا أن عملية تأهيل الشباب بدأت بإطلاق الرئيس السيسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأشار بدوي ، إلى أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تمكين الشباب في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم وتحقق ذلك فالشباب متواجد في معظم مؤسسات الدولة كما يواجد في كافة المحافل، موضحا أن القيادية السياسية وضعت استراتيجية متكاملة لدعم الشباب.