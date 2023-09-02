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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صوص البطاطس المقلية

طريقه عمل صوص البطاطس
طريقه عمل صوص البطاطس المقلية

البطاطس المقلية من الأطباق الشهية والمحببة لدى الكثير، وخاصة الأطفال، ويختلف مذاقها، باختلاف الصوص المقدم بجانبها، ويتميز صوص البطاطس المقلية، بنكهة مختلفة ومميزة، مثل المطاعم، لذا نقدم لكم طريقة عمل صوص البطاطس المقلية.


طريقة عمل صوص البطاطس المقلية

المقادير
-  ¼ كوب جبن بارميزان
‏-  ½ كوب جبن شيدر
‏-  ½ كوب حليب
‏-  1 معلقة كبيرة نشاء
‏-  1 معلقة صغيرة ثوم بودرة

 

طريقة التحضير:


في وعاء على النار ضعي الحليب مع النشاء، ثم حركي باستمرار حتى يغلي المزيج ويصبح كثيفاً.

أضيفي نوعي الجبن، مع بودرة الثوم، واخلطي، ثم قدمي هذه الصلصة مع البطاطس المقلية.

البطاطس البطاطس المقلية صوص البطاطس صوص الجبنة صوص البطاطس المقلية بالجبنة

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