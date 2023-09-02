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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تاريخ المواجهات| الأهلي كعبه عالي على سيمبا التنزاني.. وخسارة وحيدة بأقدام ميكيسوني

صدى البلد

يصطدم النادي الأهلي بمنافسه سيمبا التنزاني، في ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي الجديدة.

وتُشارك أندية الأهلي، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، أنييمبا النيجيري، سيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي، في البطولة.

ويقدم لكم موقع “صدى البلد” تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني:

عام 1985

فاز الأهلي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف ،ثم توج المارد الأحمر بكأس الكؤوس الأفريقية في لقاء العودة بثنائية نظيفة.

عام 2018-2019 في دور المجموعات بدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

اكتسح النادي الأهلي ،سيمبا التنزانى بخماسية نظيفة ،ثم خسر المارد الأحمر لقاء العودة بهدف وحيد سجله لويس ميكيسونى.

عام 2020-2021 في دور المجموعات بدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

فاز الأهلي ذهاباً وإياباً على سيمبا التنزانى بهدف لكل مباراة.

قرعة الدوري الإفريقي

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

سيمبا التنزاني ضد الأهلي المصري

مازيمبي الكونغولي ضد الترجي الرياضي التونسي

أنييمبا النيجيري ضد الوداد المغربي

بترو أتلتيكو الأنجولي ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

 

وتم تقسيم الفرق المشاركة لمستويين، المستوى الأول يضم الأهلي، الترجي، الوداد، صن داونز، فيما يضم المستوى الثاني: مازيمبي، أنييمبا، سيمبا وبترو أتلتيكو.

وتلتقي الأندية في التصنيف الأول، أمام الأندية في التصنيف الثاني، في مباراتين بنظام الذهاب والإياب، على أن تُقام المباراة الأولى على ملاعب الفرق ذات التصنيف الأدنى.

وتنطلق البطولة في العشرين من شهر أكتوبر، على أن تُختتم المنافسات يوم 11 نوفمبر بإياب المباراة النهائية

النادي الأهلي الأهلى سيمبا التنزاني دوري السوبر الإفريقي السوبر الإفريقي

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