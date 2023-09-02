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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالأمر فوري التنفيذ.. الرئيس النيجيري يستدعي سفراء بلاده من جميع أنحاء العالم

رئيس نيجيريا
رئيس نيجيريا

قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو يوم السبت إن الرئيس أمر باستدعاء سفراء نيجيريا في جميع أنحاء العالم بأثر فوري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة أجوري نجيلالي إن "الرئيس عازم على ضمان أن تكون الكفاءة والجودة ذات المستوى العالمي، من الآن فصاعدا، هي السمة المميزة لتقديم الخدمات الأجنبية والمحلية للمواطنين والمقيمين والزوّار المحتملين على حد سواء".

وقال مكتب تينوبو في بيان إن ممثلي نيجيريا الدائمين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف معفون من “الاستدعاء الكامل” بسبب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر.

لدى نيجيريا 109 بعثات دبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم 76 سفارة و22 لجنة عليا و11 قنصلية.

ومن المقرر أن يجري تينوبو، الذي شرع في أجرأ الإصلاحات في البلاد منذ عقود، محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش الجمعية العامة ويلتقي أيضًا بزعماء البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وألمانيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في وقت لاحق في شهر.

الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس النيجيري بولا تينوبو

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