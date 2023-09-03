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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. وهندسة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة للتقديم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023... الثانوية العامة الدور الثاني سر تأخرها
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 هى الأكثر بحثًا عبر محركات البحث جوجل، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2023.

بالخطوات.. هندسة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة للتقديم
أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن إجراءات الالتحاق بالبرامج المتخصصة بنظام الساعات المعتمدة للطلاب الذين لم يستلموا بطاقة الالتحاق المبكر .

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023
تنهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالياً ، إجراءات تجهيز نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 للعرض على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

جامعة حلوان تنظم مؤتمر أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية
ينظم معمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان المؤتمر السنوى الثامن عشر بعنوان "أدب الأطفال بين الواقع والرؤى المستقبلية محليا وعربيا وعالميا"،  يومي 13 و14 سبتمبر المقبل، بهدف الدراسة الواقعية للإشكال والمضامين المتعددة في مجال أدب الأطفال على المستويات الثلاثة، وتطلعات الأدباء والباحثين وأخصائي المكتبات، ومراكز المعلومات والمهتمين بتطوير هذا المجال وصياغة للرؤية المستقبلية التي يرونها هامة في هذا المجال .


 رئيس جامعة كفر الشيخ: لدينا 45 برنامجاً دراسياً مميزاً.. والانتهاء من مستشفيي الأورام والطوارئ «ديسمبر المقبل»

كشف الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن الانتهاء من أعمال التشطيبات واستكمال التجهيزات الطبية لمستشفيي الطوارئ والأورام، خلال ديسمبر المقبل، تمهيداً لافتتاحهما ودخولهما الخدمة، موضحاً أهم استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد وذلك خلال حوار مع جريدة «صدى البلد».. وإلى نص الحوار:

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023
يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط.

 

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