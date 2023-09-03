بالخطوات.. هندسة القاهرة تعلن عن الأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن إجراءات الالتحاق بالبرامج المتخصصة بنظام الساعات المعتمدة للطلاب الذين لم يستلموا بطاقة الالتحاق المبكر .



وأوضحت كلية الهندسة، على الطلاب اتباع الإجراءات التالية للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة:



1- الدخول إلى صفحة تقديم طلب التحاق ببرامج الساعات المعتمدة على الموقع الرسمي لكلية الهندسة جامعة القاهرة من خلال الرابط الالكتروني https://std.eng.cu.edu.eh/app form.asps?f=1 وإدخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخة من استمارة الالتحاق .

٢- تجهيز المستندات الآتية أصل و صور ضوئية يتم تصويرها من خلال ماكينة تصوير وليس باستخدام التلفون المحمول.

- اصل شهادة الثانوية العامة + ٤ صور منها.

- نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة رقم ١.

- 4 صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى للطالب + الاطلاع على الأصل.

- 3 صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى لولى الأمر + الاطلاع على الأصل.

- أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة + ٤ صور ضوئية منها.

- 4 نسخ مطبوعة من بطاقة الترشيح لكلية الهندسة جامعة القاهرة الصادرة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات و المعاهد الحكومية.

- 10 صورة شخصية مقاس ٤*٦ ومسجل عليها اسم الطالب.

- بالنسبة للذكور ، نموذج ٢ جند مع استيفاء البيانات المطلوبة به.

- بالنسبة للطلاب الذكور مواليد ٢٠٠٥ وما قبلها ، البطاقة العسكرية أو نموذج ٧ جند معتمد من قسم الشرطة التابع له الطالب.