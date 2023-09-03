الأحزاب والحريات العامة.. الحوار الوطني يستأنف جلسات المحور السياسي اليوم

يستأنف مجلس أمناء الحوار الوطني، جلساته اليوم الأحد، جلساته النقاشية الخاصة بالمحور السياسي، حيث تناقش لجنتي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان والحريات العامة، عدد من القضايا الحزبية والحريات العامة

وبحسب أجندة جلسات الحوار الوطني اليوم، فإنه تنعقد أولى الجلسات النقاشية، ظهر اليوم، الأحد، حيث تبدأ جلسة لجنة الأحزاب السياسية لمناقشة قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية وأيضا مناقشة دور لجنة شئون الأحزاب.

ويعقد بعد خلال فترة ما بعد الظهيرة، جلستين متوازيتين، أحدهما للجنة الأحزاب السياسية لاستكمال النقاشات المذكورة أعلاه، والثانية، نقاشات خاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، حول دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

وتضم أجندة مجلس أمناء الحوار الوطني ضمن هذا الأسبوع، نقاش المحور الاقتصادي، حيث تناقش تعود لجنتي التضخم وغلاء الأسعار ولجنة الدين العام وعجز الموازنة، مناقشاتها حول أسباب ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن، وأيضا بدائل حول خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

وتندرج مناقشات لجنة الصناعة أيضا تحت المحور الاقتصادي، حيث تناقش خلال جلساتها المقررة منتصف هذا الأسبوع، أهداف وخريطة الصناعة في المديين المتوسط والقصير، والصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة أيضا.

ويختتم مجلس الحوار الوطني، أجندة جلسات هذا الأسبوع، بمناقشات المحور المجتمعي، حيث تعود لجنتي الثقافة والهوية الوطنية ولجنة الشباب أيضا، لاستكمال أجندة مناقشتها حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية، أما الثانية تناقش التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والانشطة الطلابية.

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، صرح بأن كل التوصيات التي رفعها مجلس الحوار الوطني تعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي، واستجابة الرئيس السيسي كانت استجابة حميدة، مؤكدا أن الحوار الوطني ليس كيانا مؤسسيا، لكنه يعبر عن نبض الشارع، والدولة ترقب بشكل إيجابي جدا كل ما يقال في الحوار الوطني.