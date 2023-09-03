عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق حملة للصحة الإنجابية بالتزامن مع مؤتمر السكان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع قيادات وزارة الصحة، ومديري مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، والشركات والجهات المشاركة في التنظيم، لمراجعة الاستعدادت النهائية لانعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وصول عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ8 آلاف شخص من مصر وباقي دول العالم.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع الاستعدادات النهائية لجميع لجان تنظيم المؤتمر، حيث اطلع الوزير على عروض تقديمية مفصلة حول استعدادات اللجنة التنفيذية للمؤتمر واللجان الفرعية الـ 8 والتي تشمل لجان (العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية، المعرض، المالية والإدارية، التأمين الطبي، الإعلام والتواصل المجتمعي، العلاقات الداخلية، الرعاة والتسويق، العلاقات العامة والمراسم والفعاليات).

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول مراجعة استعدادات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، خلال فعاليات المؤتمر، مؤكدًا قدرة وزارة الصحة والسكان، على اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ الاستراتيجيتين على أرض الواقع، في ظل اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة في مصر والقضية السكانية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير ناقش جدول أعمال المؤتمر، وما يتضمنه من برامج علمية، وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، موضحًا أن البرنامج العلمي للزمالة المصرية يشارك في الموتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخص في 31 تخصص.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع توافر كافة اللوجيستيات لبدء استقبال الوفود القادمين من خارج مصر، حيث يشارك في المؤتمر المعنيين بقضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي، والإقليمي والوطني، وعدد من الوزراء، والسفراء، وصناع القرارات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام.

وفي سياق متصل، قال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بالعمل على إطلاق حملة للصحة الإنجابية، بالتزامن مع المؤتمر وأهدافه.

الصحة المحافظات النهائية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم المؤتمر العلاقات الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

كولر عنده حق.. تفاصيل وساطة حازم إمام ومكالمة مدرب الأهلي وفيتوريا

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

خطوة بخطوة.. سجل بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 

خير كتير.. كيف تنجح الحكومة في جذب 8 مليارات دولار من إفريقيا؟

مصدر أمنى ينفي إدعاءات الإخوان حول الأوضاع بمراكز الإصلاح والتأهيل

أهم ملياردير في العالم يستقيل من منصبه ليترشح لرئاسة تايوان

مسؤول من دولة إسلامية يقوم بزيارة رسمية للكنيست الإسرائيلي

وسط رفض الحاكم مقابلته.. بايدن يتعهد بدعم فلوريدا عقب إعصار إداليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ