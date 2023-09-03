الجرام بـ 1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

يسعى الكثير من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

كما يتابع المستثمرين أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب اليوم فى بداية تعاملاتها حالة انخفاض وتراجع كبير حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا وانتشارا بين المواطنين 2,195 جنيهًا للبيع و 2,215 للشراء.

كما سجلت أسعار الذهب اليوم هزة عنيفة علي مستوي جميع الأعيرة حيث هبط عيار 12 وهو الأقل سعر فى المعدن الأصفر بيع 1200 فيما سجل للشراء حوالي 1240، ليكسر بذلك حالة الثبات التي سجلها الفترة الماضية عند 1300 جنيها حيث أن العرض والطلب هو العامل الرئيسي المؤثر في سعر الذهب في مصر.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,509 شراء 2,531

عيار 22 بيع 2,300 شراء 2,320

عيار 21 بيع 2,195 شراء 2,215

عيار 18 بيع 1,881 شراء 1,899

عيار 14 بيع 1,463 شراء 1,477

عيار 12 بيع 1200 شراء 1240

الاونصة بيع 78,017 شراء 78,727

الجنيه الذهب بيع 17,560 شراء 17,720

الكيلو بيع 2,508,571 شراء 2,531,429

ويعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي شهدت أسعار الذهب حالة استقرار في بداية تعاملات هذا الأسبوع إلا أنها فى نفس الوقت أنهت تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع متتالي حيث سجل الذهب 1939 دولار للأونصة .



وساعدت البيانات الاقتصادية الصادرة فى الولايات المتحدة الأمريكية على ارتفاع الذهب بشكل كبير منذ بداية الأسبوع، ولكن بيانات مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي خلال شهر يوليو جاءت بنسبة 3.3% بأعلى من القراءة السابقة 3.0%، وارتفع المؤشر الجوهري الذي يستثني في قياساته عوامل التذبذب بنسبة 4.2% من القراءة السابقة 4.1%.

استجابت أسعار الذهب بشكل إيجابي لبيانات تقرير الوظائف لترتفع وتسجل أعلى مستوى في شهر عند 1953 دولار لأونصة، ولكن سريعا ما عاد الذهب إلى التراجع من جديد بعد استيعاب الأسواق للبيانات التي استمرت في إظهار ارتفاع في أعداد الوظائف الجديدة.