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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 32 شكارة دقيق مدعم و632 علبة سجائر في حملة تموينية بديروط

ضبط 32 شكارة دقيق
ضبط 32 شكارة دقيق بلدي مدعم خلال حملة تموينية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة، لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش.

ولفت المحافظ، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاستغلال التجاري والإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد والتلاعب في الأسعار دون وجه حق على أن يتم التحفظ على الكميات المضبوطة، لافتا إلى اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وفي هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز حملة على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد مدير المديرية ومباحث التموين وبمشاركة محمد سليم أحمد رئيس الرقابه التموينية بإدارة تموين ديروط ومحمد حسن عبدالمجيد رئيس قسم التفتيش الفني بإدارة ديروط التموينية ومحمود أنور سيد رئيس قسم التجارة الداخلية بالإدارة ومحمود حسن ذكى مفتش تموين بإدارة تموين ديروط أسفرت عن ضبط 10 محاضر تموينية.

حيث تم تحرير محضر تجميع ٣٢ شيكارة دقيق بلدى بقصد بيعها فى السوق السوداء و2 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و5 محاضر سجائر مجهولة المصدر ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر ومحضر امتناع عن بيع سجائر بإجمالي ٦٣٢ علبة سجاير مختلفة الانواع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإرسال المحاضر للنيابة لإتخاذ اللازم قانونًا.

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من جانبه ، أكد رئيس المركز على استمرار الحملات بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط ومتابعة الأسواق ورصد المخالفات لحماية المستهلك من جميع أشكال الغش التجاري والحد من تهريب السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص أرقام إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات ومنها رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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