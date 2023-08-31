محافظ أسيوط يصطحب طلاب وطالبات بعض المدارس في زيارة لمدينة ناصر الجديدة

اصطحب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أكثر من 150 طالب وطالبة بمختلف مدارس التربية والتعليم وبعض طلاب الجامعات والشباب والرياضة في زيارة ميدانية لتفقد مشروعات الإسكان والمرافق بمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط - إحدى مدن الجيل الرابع –

وذلك ضمن خطة المحافظة لتنظيم الرحلات والزيارات الميدانية للتعرف على المشروعات القومية والتنموية والمدن الجديدة التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة



رافق محافظ أسيوط خلال الزيارة الميدانية المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وهويدا الطماوي مدير عام التعليم الخاص بالمديرية وأكثر من 150 طالب وطالبة من طلاب مدارس المحافظة وبعض طلاب الجامعات والشباب والرياضة.



حيث بدأ محافظ أسيوط ومرافقوه زيارتهم لمدينة ناصر بعقد لقاء مع طلاب المدارس ومسئولي جهاز مدينة ناصر الجديدة تم خلاله استعراض بعض المعلومات والتعريف بمدينة ناصر مراحل انشائها والتي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرحلة الأولى منها والتي تعد إحدى مدن الجيل الرابع وتم انشائها بموجب القرار الجمهورية رقم 78 لسنة 2017 المقامة على مساحة كلية تقدر بنحو 6006 فدان بهدف استيعاب الزيادة السكانية لمدينة أسيوط ومد محاور عمرانية جديدة للحد من الزحف على الأراضي الزراعية وخلق العديد من فرص العمل وتقع أعلى هضبة أسيوط الغربية على الطريق الصحراوي الغربي بإجمالي استثمارات تعدت 12 مليار جنيه كما تم عرض بعض الفقرات الفنية للطلاب والطالبات الموهوبين وسط تفاعل وإعجاب من الحضور كما رددوا مع المحافظ وجميع الحضور النشيد الوطني تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.



ووجه محافظ أسيوط وجميع الطلاب المشاركين في الزيارة رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الانجازات والمشروعات القومية والتنموية التي تم ويجري تنفيذها على أرض المحافظة بصفة خاصة وجميع محافظات الجمهورية بصفة عامة وتبنيه المشروع القومي لتنمية الصعيد والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى ومبادرة "حياة كريمة" لافتًا إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية لكافة مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس من خلال تنفيذ زيارات ورحلات ميدانية للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ومشاهدة حجم الإنجازات وأهمية تلك المشروعات مشيرًا إلى تكثيف الرحلات والزيارات الميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة في كافة القطاعات وربط المنظومة التعليمية بما تشهده مصر من إنجازات في كافة القطاعات لتحقيق حياة كريمة للمواطنين والنهوض بالخدمات المقدمة لهم.



وأشار رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة إلى أن المدينة الجديدة تبعد عن المدينة الأم مسافة لا تزيد على 14 كم ومسافة 4 كم عن مطار أسيوط الدولي وتتميز بوقوعها على شبكة طرق إقليمية ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 345 ألف نسمة في سنة الهدف (2032) وتستمل على 9 آلاف وحدة سكنية وتم تقسيمها إلى 6 أحياء سكنية يتم تنفيذها على 3 مراحل بالإضافة إلى المنطقة الصناعية ومنطقة الخدمات الإقليمية حيث تقدر مساحة المرحلة الأولى بنحو 1600 فدان ووفرت حوالى 16 ألف فرصة عمل وتشمل الحي الأول والثاني بالإضافة إلى مشروعات الاسكان وهي (مشروع سكن مصر ومشروع الاسكان الاجتماعي بالمرحلة الثانية) بإجمالي كثافة سكانية متوقعة للمرحلة الأولى 100 ألف نسمة تقريبًا .

تم انشاء محور الهضبة الغربية لربط مدينة ناصر بمدينة أسيوط وهو عبارة عن طريق مزدوج يمتد بطول 22كم كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر وينفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 1.3 مليار جنيه بحيث يربط مدينة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي ومدينة ناصر الجديدة علي الهضبة الغربية علي ارتفاع 180 متر بحيث يتفادي كافة التقاطعات العرضية كطريق أسيوط الغنايم وكوبري درنكة القديم ومخر السيل ومصرف الزاوية والذى يختصر المسافة بين مدينة أسيوط ومدينة ناصر الجديدة في مدة زمنية قدرها 15 دقيقة

كما تم انشاء بعض المرافق والخدمات بالمدينة من مدارس ووحدة صحية ونقاط شرطة وإسعاف ومركز شباب وجارى الانتهاء من أعمال التشطيبات تمهيدًا لتشغيلها فضلًا عن إنشاء محطة مياه الشرب بمدينة ناصر والتي تقام على مساحة 31 فدان بطاقة قدرها 25 ألف متر مكعب من إجمالي طاقة المحطة 125 ألف م3/يوم في سنة الهدف وبتكلفة تصل إلى 1.8 مليار جنيه للمشروع بالكامل ومحطة كهرباء قدرة 66 ك فولت وتتكون من 9 موزعات ومحول 40 ميجا لتغذية مدينة ناصر بالكامل بتكلفة اجمالية بلغت 60 مليون جنيه.



وتفقد المحافظ والطلاب إحدى المدارس بالمدينة وبعض مشروع الإسكان بالمدينة ومنها سكن مصر ومشروع الاسكان الاجتماعي ويشمل سكن مصر 60 عمارة بمعدل 1440 وحدة سكنية كاملة التشطيب وتتراوح مساحة الوحدات من 106 متر إلى 118 متر شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 476 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي والذي يتكون من (66 عمارة) بعدد 1584 وحدة سكنية شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على شبكات المرافق بقيمة 367 مليون جنيه فضلًا عن أكثر من 437 قطعة أرض (فيلات – عمارات) تم طرحها للمواطنين بالإضافة إلى قطع الأراضي التي تم تخصيصها للشركات والهيئات الاستثمارية.