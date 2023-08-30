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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط : حملات لمنع التعديات على الأراضي وحمايتها من التآكل

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الزراعة

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسئولي مديرية الزراعة وحماية الأراضي بالمحافظة ببذل المزيد من الجهود وتكثيف حملات الرصد الميدانية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة أية مخالفات في المهد قبل تفاقمها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التآكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .. جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة والمهندس علي هريدي مدير عام حماية الأراضي بأسيوط.


وأكد محافظ أسيوط أنه لن يسمح بالتهاون في إزالة أي مخالفة في المهد قبل أن تستفحل ويصعب إزالتها مطالبًا باليقظة التامة من ومسئولي حماية الأراضي الزراعية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وتكثيف حملات المرور الميداني لإحكام الرقابة والتصدي لظاهرة التعدى بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين وفرض هيبة الدولة.
 

وأوضح المحافظ أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة مشدداً على منع التعديات تمامًا والتصدى لها بمنتهى الحزم مع إزالة كافة التعديات وكذلك أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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وأشار اللواء عصام سعد إلى أن قضية الأمن الغذائي تأتي على رأس أولويات عمل الدولة ولن نتهاون مع أى أحد يهدد أمننا الغذائي وسنزيل المخالفات على الفور على نفقة المخالفين كما سيتم ايقاف كافة أشكال الدعم لهم منوها إلى أن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تعتبر ثروة قومية صعب تعويضها.

 


وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق للتصدي الحاسم لكل صور التعدي وأنه لا تهاون في ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها أولاً بأول وأهمية رصد المخالفات بشكل سريع والتعامل معها بإجراءات رادعة من إزالة فورية وتحرير المخالفات للمتعدين وإعادة الأرض الى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوي.

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