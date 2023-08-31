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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة".. محافظ أسيوط يسلم 74 مشروع تمكين اقتصادي

محافظ أسيوط يسلم
محافظ أسيوط يسلم مشروعات للأسر الأكثر إحتياجًا

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فعالية توزيع عدد من المشروعات والأكشاك للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بإجمالي تكلفة 5 مليون و 350 ألف جنيه لتكون أسرة منتجة قادرة على الإنتاج من أجل توفير حياة كريمة لهم بالتنسيق بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التضامن الاجتماعي.
 

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يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه المبادرات والمشروعات على أرض الواقع والعمل على تضافر الجهود والتعاون بين الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية في هذا الشأن. 

جاء ذلك بديوان عام المحافظة بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومسئولي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ويسري شلقامي مدير جمعية الأورمان بأسيوط وعدد من المستفيدين والأسر المستحقة والعقيد مينا سامي مدير قطاع التمكين الاقتصادى بمؤسسة حياة كريمة والمهندس مينا إبراهيم المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بأسيوط والمنسقين الميدانيين لمؤسسة حياة كريمة بأسيوط ومتطوعين حياة كريمة بأسيوط.
وسلم المحافظ 13 كشك مزود بالبضائع لـ 13 أسرة بإجمالي 750 ألف جنية و74 مشروع تمكين اقتصادي للأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة بإجمالي تكلفة مليون و110 ألف جنيه بالإضافة إلى وصلات مياه شرب لعدد من الحالات المستحقة بتكلفة 3.5 مليون جنيه ضمن مبادرة سقيا الماء التابعة لجمعية الأورمان.
وتفقد المحافظ المشروعات التي تم توزيعها لكل أسرة وحالة من الأكثر احتياجًا و"قادرون بإختلاف" من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقًا لبحث الحالة الاجتماعية واستمع لشرح تفصيلي عن المشروعات وطلبات الحالة المستحقة لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأسر الأولى بالرعاية والمساهمة في دعم وتحسين دخلهم ومستوى معيشتهم وتوفير الإمكانات اللازمة لهم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين موضحًا إنه بالإصرار والعزيمة والمثابرة يمكن لأصحاب هذه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر النجاح وتكون مشروعات أكبر وتدر دخلاً دورياً لهذه الأسر التي سوف تتحول إلى طاقات منتجة تساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم.

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