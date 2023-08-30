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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع وإزالة الاشغالات والحواجز الحديدية وتحرير محاضر للمخالفين بحي شرق

رفع الاشغالات والحواجز
رفع الاشغالات والحواجز بحي شرق أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين كـ(شرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية) لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور مشيرًا إلى العمل على إعادة الإنضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الطرق الممكنة.

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وأوضح عبداللطيف فضالي رئيس حي شرق إنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق حيث استهدفت تلك الحملات شوارع (عمر بن عبدالعزيز ، النميس ، والجلاء ، والمأمون ، وعثمان بن عفان ، وشارع رقم 1 تقسيم الخياط ، وخالد بن الوليد ، وتقسيم البترول ، والعادلي ، ...) بمنطقتي فريال والوليدية مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق مع التأكيد على عدم وضع أي اشغالات بالشارع مرة أخرى وذلك في إطار حملات الإشغالات التي يتم شنها بصفة دورية لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والإلتزام بحرم الطريق العام وبمشاركة سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس حى شرق ومسئولي الاشغالات والتراخيص والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات وبإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالحي.

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