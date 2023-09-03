صحيفة سعودية: فائض الميزان التجاري وصل 113 ملياراً بالربع الثاني من 2023

قالت صحيفة الرياض السعودية، ان المملكة تتفوق لديها الصادرات على الواردات بنسبة 63 % حسب إحصائية الربع الثاني من العام الحالي.

وذكرت أن الصادرات البترولية تشكل ما نسبته 78 % من حجم الصادرات.

وأكدت الصحيفة، ان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ 113 ملياراً بالربع الثاني.

وقامت الحكومة السعودية بالعديد من الإصلاحات التي تعزز من أهمية وقيمة الصادرات منها إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية والتي أثبتت فاعليتها في تنمية الصادرات غير البترولية حيث تشير الأرقام التي نشرتها الهيئة في تقريرها السنوي للعام 2022 بأن الصادرات غير البترولية من السلع والخدمات وإعادة التصدير تجاوزت 434 مليار ريال مقارنة مع 320 مليار ريال تحققت في العام 2019 بنسبة نمو 36 %.

ومع إطلاق ولي العهد للمخطط العام للمراكز اللوجستية، والذي يضم 59 مركزا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، فإن إعادة التصدير سوف تتضاعف عشرات المرات خلال السنوات القادمة.

