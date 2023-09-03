جلسة لحسم مصير محمود شبانة مع الزمالك

يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع مسؤولي نادي الاتحاد السكندري لحسم انتقال محمود شبانة مدافع الأبيض إلى زعيم الثغر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تعثر مفاوضات انتقاله لسموحة.

وأكد مصدر بالجهاز الفني أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للأبيض يرحب برحيل اللاعب للاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة على أن يوقع بعدها شبانة على عقود الانتقال للفريق السكندري.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

وأكدت اللجنة أنه من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق

والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

والنظر في تقرير مراقب الحسابات

واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية على أن تقدم الاقتراحات إلى المدير التنفيذي ابتداء من تاريخ هذا الإعلان ولمدة 10 أيام.

والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالاجتماع بموجب بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي في تمام الساعة السابعة مساء يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات

ويتم فتح باب الترشح لتلقي الطلبات لمدة سبعة أيام متتالية اعتبارا من يوم الاثنين 4 سبتمبر 2023 ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.