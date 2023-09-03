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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشيرة خطاب: منظومة الشكاوى أهم ما يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، إن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أول تقرير للمجلس في تشكيله الجديد فى يناير 2022، مشيرة إلى أن التقرير
يغطي الفترة من 2020 إلى يونيو 2023، وهذا يدل على استمرارية عمل المجلس بصرف النظر عن تغير أعضائه.

وأضافت "خطاب" خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق التقرير السنوي للمجلس، اليوم، أن التقرير تحركه الشكاوي التي يتلقاها المجلس من المواطن المصري، وهي نقطة بيضاء فى مسيرة المجلس، معتبرة أن الشكاوي التي يتلقاها المجلس هي العدسة التي نقيم بها حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت أن المجلس على مسافة واحدة من جميع وسائل الإعلام بكافة أشكالها، وأن المجلس يلتزم بنشر هذا التقرير على أوسع نطاق، وصولاً للمواطن البسيط حتي يعرف حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وأشارت إلى أن منظومة الشكاوى أهم ما يقوم به المجلس، ولذلك نستطيع القول بأن المواطن المصري يشعر بالمجلس.

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