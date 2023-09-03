أكلة جديدة غير تقليدية.. طريقة عمل رول الكوسا بجبنة الريكوتا زي المطاعم

تعد رول الكوسا بجبنة الريكوتا من الوصفات الجديدة وغير تقليدية وتتميز بسهولة تحضيرها وتحتوي على العديد من الفوائد الصحية والغذائية ،وعبارة عن رول من الكوسا والبيض مشوي بالفرن ومحشو بالجبنة،واليك خطوات التحضير.



طريقه عمل ملفوف الكوسا بجبنه الريكوتا:

المقادير:

‏-1 كوب جبن ريكوتا‏

-½ كوب شبت أخضر مفروم‏

-6 بيض‏

-4 فص ثوم مفروم‏

-3 كوسا كبيرة‏-ملح

- حسب الرغبة‏-فلفل

- حسب الرغبة



طريقه التحضير:

في وعاء نضع البيض وملح وفلفل ونخفق جيداً ثم نبشر حبة كوسا كبيرة فوقهم ونخلط.

نحضر صينية مستطيلة عليها ورق زبدة ثم نسكب الخليط ونفرده جيداً على ورق الزبدة.

نقطع حبات الكوسا المتبقية شرائح دائرية رفيعة ونرتبها فوق الخليط ثم ندخل الصينية الفرن لتنضج وتحمر.

في وعاء نضع جبنة الريكوتا الإيطالية وفوقها الثوم المفروم والشبت المفروم ونخلط جيداً.

نعود لمراقبة الصينية اذا نضجت نخرجها ونضع فوقها ورق زبدة ونقلبها نجعل طبقة دوائر الكوسا للخارج وندهن الجبنة على سطح طبقة البيض و الكوسا المبشورة..

ثم نبدأ بلف الرول ثم نلفها بورق الزبدة حتى تتماسك وندخلها الثلاجة لمدة ربع ساعة وبعدها نخرجها ونقطعها ونقدمها كوجبة خفيفة