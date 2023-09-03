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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يواجه 700 عام سجن .. مرشح رئاسي أمريكي يتعهد بالعفو عن ترامب حال فوزه

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وعد المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، بالعفو عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إذا فاز في انتخابات 2024.

وقال راماسوامي، في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” الأمريكية: "إذا أصبحت رئيساً، فنعم، سأعفو عنه، لأن ذلك سيساعد على توحيد البلاد مرة أخرى".

وأضاف المرشح الرئاسي الأمريكي، أنه كرئيس أمريكي قادر على الذهاب أبعد من ترامب في توحيد سكان الولايات المتحدة ولا يدعم الانقسام في المجتمع من خلال استخدام محاكمته.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إجمالي 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها السياسي الجمهوري بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.

واستنادا إلى مجمل التهم، يواجه ترامب أكثر من 700 عام في السجن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال راماسوامي، إن أمريكا تستفز روسيا للدخول في صراع نووي من خلال التدخل في شئون أوكرانيا.

وأضاف راماسوامي، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: "ليس لدينا أي فكرة إلى متى ستتسامح روسيا مع ذلك.. أنا واثق من أن أمريكا، من خلال تصرفاتها في أوكرانيا، تستفز روسيا وتدفعها إلى صراع خطير”.

وأشار المرشح الرئاسي الأمريكي، إلى أن الحكومة يجب أن تدافع عن المصالح الأمريكية من خلال منع حرب عالمية ثالثة.

وأعرب راماسوامي عن قلقه من أن "أمريكا، كما لو كانت في حلم، تتحرك بشكل أعمى نحو صراع خطير مع قوة نووية".

راماسوامي ترامب الرئيس الأمريكي السابق الولايات المتحدة

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