سيناتور أمريكي يطالب باستبعاد ترامب من الانتخابات الرئاسية 2024

قال السيناتور الأمريكي، تيم كين، إن هناك سبب مقنع لحرمان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الترشح للرئاسة عام 2024 بموجب التعديل الرابع عشر.

وأضاف السيناتور الديمقراطي، لشبكة “إيه بي سي” نيوز الأمريكية، حول احتمال استبعاد ترامب من الترشح بموجب التعديل الرابع عشر، "في رأيي، تم الهجوم على مبنى الكابيتول لغرض محدد في لحظة محددة. وكان هدفه منع الانتقال السلمي للسلطة المنصوص عليه في دستورنا... لذلك أعتقد أن هناك سبب مقنع".

يجوز للقسم الثالث من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة منع أي شخص من خوض الانتخابات حتي لو سبق له أن شغل منصبًا مدنيًا أو عسكريًا إذا شارك في تمرد أو قدم الدعم في مثل هذه الأعمال.

وفي وقت سابق، قال الملياردير الأمريكي والمرشح الجمهوري للرئاسة فيفيك راماسوامي، اليوم الأحد، إنه مستعد، إذا لم يتم ترشيحه، للتصويت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 حتى لو تمت إدانة الزعيم السابق.

وقال راماسوامي لشبكة “إيه بي سي نيوز”، عندما سئل عن سبب تصويته لترامب حتى في الانتخابات الرئاسية ما زلت أتوقع أن يكون دونالد ترامب أو أي مرشح جمهوري أفضل من البديل، وأنا أهتم بما يدفع هذه الأمة إلى الأمام.

وتعهد راماسوامي أيضًا بالعفو عن ترامب إذا تم انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة لأنه يعتقد أن ذلك قد يساعد في إعادة توحيد البلاد التي انقسمت بشأن قضية المحاكمة الجارية ضد الزعيم الأمريكي السابق.