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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملياردير أمريكي مرشح للرئاسة: مستعد لدعم ترامب حتى لو تمت إدانته بشرط

ترامب
ترامب

قال الملياردير الأمريكي والمرشح الجمهوري للرئاسة فيفيك راماسوامي، اليوم الأحد، إنه مستعد، إذا لم يتم ترشيحه، للتصويت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 حتى لو تمت إدانة الزعيم السابق.

وقال راماسوامي لشبكة 'إيه بي سي نيوز' عندما سئل عن سبب تصويته لترامب حتى في الانتخابات الرئاسية 'ما زلت أتوقع أن يكون دونالد ترامب أو أي مرشح جمهوري أفضل من البديل، وأنا أهتم بما يدفع هذه الأمة إلى الأمام'. حدث الإدانة.

وتعهد راماسوامي أيضًا بالعفو عن ترامب إذا تم انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة لأنه يعتقد أن ذلك قد يساعد في إعادة توحيد البلاد التي انقسمت بشأن قضية المحاكمة الجارية ضد الزعيم الأمريكي السابق.

كان المرشح البارز لترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024، راماسوامي، هو المنافس الوحيد في المناظرة التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي والذي قال إنه لن يدعم تقديم تمويل إضافي لأوكرانيا. 

وبدلاً من ذلك، اقترح راماسوامي معاهدة سلام من شأنها تجميد خطوط المعركة الحالية في أوكرانيا، واحترام موقف روسيا بشأن شبه جزيرة القرم، ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأشار محللون سياسيون إلى أن أداء راماسوامي في المناظرة الأخيرة جعله مرشحًا ذا مصداقية لمنصب نائب الرئيس واختيارًا جيدًا لترامب، الذي من المحتمل أن يحظى بدعم الأقليات وجيل الألفية من خلال اختياره نائبًا للرئيس.

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