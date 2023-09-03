لأول مرة.. تصوير فيلم إسرائيلي إيراني بشكل سري لتجنب الشبهات

قال المخرجان زار أمير إبراهيمي وجاي ناتيف لرويترز يوم الأحد إن أول إنتاج شارك في إخراجه مخرجون إيرانيون وإسرائيليون كان لا بد من تصويره سرا لمنع التدخل المحتمل من جانب طهران.

عُرض فيلم 'تاتامي'، وهو فيلم إثارة يتمحور حول بطولة العالم للجودو، لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي في نهاية الأسبوع، وحظي بحفاوة بالغة.

تدور أحداث الفيلم على مدار يوم واحد من المنافسة حيث يُطلب من بطلة الجودو الإيرانية، التي تلعب دورها الممثلة الأمريكية الناطقة بالفارسية أريين ماندي، أن تتظاهر بإصابة لتجنب مباراة محتملة مع منافس إسرائيلي.

قام أمير إبراهيمي وناتيف بتصوير الفيلم في جورجيا، وهي دولة يمكن للإيرانيين زيارتها بسهولة. لقد أقاموا في فنادق منفصلة، ​​وتحدثوا الإنجليزية ولم يعلنوا أنهم كانوا يصنعون مثل هذا الفيلم المشحون سياسيا.

وقالت أميرة إبراهيمي، الممثلة الحائزة على جوائز والتي تلعب دور البطولة في الفيلم أيضاً، والتي تلعب دور مدرب الجودو المذعور بشكل متزايد: 'كنت أعرف أن هناك العديد من الإيرانيين هناك، لذلك كنا نحاول الحفاظ على الهدوء والسرية'.

وقال ناتيف، الذي عرض فيلمه السابق 'غولدا' لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي هذا العام: 'كنا متخفيين. كنا نعلم أن الأمر خطير'.

ولا تعترف إيران بحق إسرائيل في الوجود ومنعت رياضييها من التنافس ضد الإسرائيليين.

وفي حادثة ألهمت 'تاتامي'، قرر الاتحاد الدولي للجودو في عام 2021 إيقاف إيران لمدة أربع سنوات بسبب الضغط على أحد مقاتليها حتى لا يواجه إسرائيليا.

وفرت أميرة إبراهيمي، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان عام 2022 عن فيلم “العنكبوت المقدس”، من إيران عام 2008 خوفا من السجن والجلد بعد تسريب فيديو خاص لها.

وقالت إنها اضطرت إلى قضاء بعض الوقت في التفكير في العواقب المحتملة قبل قبول عرض ناتيف لإنتاج الفيلم.

وأضاف 'ما تعلمته عن الحكومة الإيرانية هو أنه طالما كنت خائفا من أن يعتقلوك، فيمكنهم قتلك، ويمكنهم إثارة المشاكل من حولك. لكن طالما أنك لست خائفا... فسيكون الأمر كذلك'. قالت: 'حسنًا'.

تم تصوير الفيلم بالأبيض والأسود، باستخدام تنسيق 4:3، مثل البرامج التلفزيونية القديمة.

وقالت ناتيف: 'تعيش هؤلاء النساء في عالم أبيض وأسود. لا توجد ألوان. الصندوق هو العالم الخانق الذي يعيشون فيه. هذا هو الشيء الوحيد الذي يريدون كسره. إنهم يريدون حريتهم'.

وقال أمير إبراهيمي إن الأطفال الذين ينشأون في إيران يخافون من إسرائيل باعتبارها عدوا عنيدا، وهو أمر قال نتيف إنه يحدث أيضا في وطنه، حيث يتم تصوير إيران على أنها تهديد وجودي.

وكشف نتيف أنه ساعد أمير إبراهيمي في القيام بزيارة سرية إلى إسرائيل، وهو الأمر الذي تحظره طهران تماما على مواطنيها.

وقال أمير إبراهيمي: 'لقد أحببت ذلك. يمكن أن نكون من نفس الأمة، ونفس العائلة، ونحن متماثلان'.