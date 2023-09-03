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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ألفاظ وإيحاءات خارجة.. قرارات نقابة الموسيقيين ضد سارة زكريا

سارة زكريا
سارة زكريا

انتهت نقابة المهن الموسيقية من التحقيق مع الفنانة سارة زكريا بمقر النقابة، اليوم الأحد، وذلك بعد تجاوزها في إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي.
وبعد الانتهاء من التحقيقات ومراجعة النقيب العام ومجلس الإدارة تم الاتفاق على القرارات الآتية:

أولا: منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية لما "أقذفته" بحفلها بالساحل الشمالي حيث انحرفت بالجمهور انحرافا أخلاقيا من خلال ألفاظ وإيحاءات جنسية تخرج عن الأخلاقيات العامة والقيم المصرية والعربية.

ثانيا: تغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه لاستقدامه المطربة سارة زكريا مع علمه بتاريخها في الخروج عن تقاليد المسرح وإقدام الجمهور ومشاركته معها على المسرح.

ثالثا: التحقيق مع مدير المطعم بالساحل الشمالي بسؤاله عن ظروف وملابسات التجاوزات والمخالفات في الحفل المذكور وعن مدى اتخاذ الإجراءات القانونية النقابية للحفل وصرح بذلك المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى.

علق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على واقعة إساءة الفنانة اللبنانية سارة الزكريا للجمهور المصري ونقابة الموسيقيين، بعد توجيهها ألفاظًا غير لائقة ضد الجمهور المصري بحفلها الأخير بالساحل الشمالي.

ونشر مصطفى كامل مقطع فيديو لاعتذار سارة الزكريا خلال التحقيق معها داخل مقر النقابة، عبر حسابه على فيسبوك، وقالت سارة: أنا ما أسأت للشعب إن كان مصري أو عربي أو أجنبي،  الفنان بيحترم حاله ونقابة الفنانين اللي أعطته التصريح إذا هذا الشيء خرج مني بدون انتباه أو لا وعي ويوصل لهذه المرحلة وإن شاء الله ما أتلفظ بهذه الأشياء مرة أخرى.

سارة زكريا تصل نقابة الموسيقيين للتحقيق معها بعد تجاوزها في الساحل الشمالي

وصلت المطربة سارة زكريا منذ قليل، إلى مقر نقابة المهن الموسيقية للتحقيق معها، بعد تجاوزها في احدى حفلاتها في الساحل الشمالي .

إيقاف سارة زكريا:

تعرضت المطربة سارة زكريا، للإيقاف من قبل نقابة المهن الموسيقية، مع استدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة.

وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه على فيسبوك: «قرارات النقابة العامة .. إيقاف عمر كمال وحمو بيكا أسبوع عن العمل تبدأ من يوم ٩/٣ وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه .. واستدعاء رضا البحراوي للتحقيق .. وايقاف التصاريح بالعمل لسارة زكريا واستدعائها ومدير أعمالها ياسر الحريري للتحقيق بمقر النقابة».

 

أزمة سارة زكريا
تسببت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، صاحبة “أغنية تيجي نتجوز بالسر”، في هجوم كبير من الجمهور عليها بعدما تم تداول فيديو لها من حفلها بالساحل الشمالي مع حسن شاكوش تسبب في حالة جدل كبير.

وظهرت في الفيديو سارة زكريا، وهي تقول للجمهور المتواجد في حفلها “هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟”، مما أثار غضب الجمهور.

 

عمر كمال وسارة زكريا يطرحان أغنيتهما الجديدة 
 

وفي سياق آخر، طرح عمر كمال، أغنيته الجديدة “يابيبي” التي يقدمها مع المطربة سارة زكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية تعاون فيها الثنائى مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنين خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي.

وبدأ الثنائي فى الترويج للأغنية من خلال صحفتهما الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام حيث طرح كل منهما البوستر الدعائى للأغنية.

سارة زكريا

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