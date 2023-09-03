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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أمين "المصريين الأحرار": مصر عانت أمنيًا أثناء رئاسة الجماعة الإرهابية .. فيديو

هبة واصل
هبة واصل

قالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحصول على فترة رئاسية ثالثة واجب وطني، مشيرة إلى أن حجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي فاقت الـ90% من برنامج حزب المصريين الأحرار سواء في الملف الأمني أو الملف التنموي.

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وأضافت "واصل"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الحزب أعلن عن حملة حزبية شعبية لدعم الرئيس في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الدعم لن يكون فقط من خلال الحديث في مقرات الحزب، ولكن من خلال النزول للشارع لمشاركة المواطنين في كل المحافظات والقرى والنجوع الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي.

 

ولفتت إلى أن مصر عانت أمنيًا أثناء رئاسة الجماعة الإرهابية لمصر، حيث حدث انفلات أمني واضح سواء في ملف الأمن المائي أو الغذائي وكافة الملفات، مشيرة إلى أن مصر في عهد الرئيس السيسي حققت طفرة كبيرة في التنمية والأمن والاستقرار، خلاف تحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع بقوة في الملف الزراعي.


أمين "المصريين الأحرار": سنقف بالمرصاد لمن يعمل على تزييف الحقائق

 

قالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن هناك تطورات كبيرة جدا في كل ما يخص الملف المائي سواء في إعادة تطهير البحيرات أو تبطين الترع للحفاظ على المياه وخلافه، مشيرًا إلى أن حزب المصريين الأحرار سيقف بالمرصاد أمام من يعمل على تزييف الحقائق.

وأضافت "واصل"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مبادرة “حياة كريمة” استطاعت أن تحمي الكثير من المواطنين، خلاف أن الرئيس السيسي قام بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تطوير العشوائيات، وما ترتبط عليه من تغيير ثقافي أخلاقي.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة 100مليون صحة، وقام بالقضاء على فيروس سي، وهذا الإنجاز لم تشهده مصر خلال العقود السابقة، مشيرة إلى أن مصر شهدت تطورًا اقتصاديا ملحوظًا، وهذا الأمر أدى لانضمام مصر لتجمع البريكس، وهذا يعد شهادة دولية للاقتصاد المصري، وكفيل للرد على من يريد أن يُصدر للمصريين صورة سلبية عن الاقتصاد.
 

المصريين الأحرار

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