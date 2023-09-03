الجيش السوداني يشن هجوما واسع النطاق على طرق إمداد قوات الدعم السريع

قال شهود عيان إن الجيش السوداني شن هجوما واسع النطاق على طرق إمداد قوات الدعم السريع اليوم الأحد، فيما يبدو أن زعيمه يرفض التوصل إلى حل عن طريق التفاوض.

ودمرت الحرب التي دامت خمسة أشهر تقريباً منذ 15 أبريل 2022 السودان، مما أدى إلى تفاقم الجوع، وتدمير البنية التحتية، وقتل مئات المدنيين.

ونفذ الجيش وابلا من الضربات الجوية على مدينة أم درمان يوم الأحد بعد يوم من إعلان مصادر عسكرية أنه نشر أيضا أعدادا كبيرة من القوات البرية والأسلحة الثقيلة في مسعى لتعزيز السيطرة على المدينة.

ومن شأن ذلك أن يقطع طريق إمداد رئيسي لقوات الدعم السريع، التي ترسل الإمدادات من منطقة دارفور إلى أم درمان، ثم عبر نهر النيل إلى بحري والعاصمة الخرطوم.

وتواصلت الضربات أيضا في جنوب الخرطوم بعد أن قالت جماعة تطوعية محلية إن 20 شخصا قتلوا في وقت متأخر من مساء السبت في غارة جوية.

وفشلت المبادرات الدولية المتعددة للتفاوض على حل للصراع، الذي اندلع بسبب خطط لدمج القوات، في قمع القتال.