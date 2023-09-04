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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة للمرور على الأسواق ومتابعة معارض أهلا مدارس بنبروه

صورة من الحدث
صورة من الحدث


قام الدكتور عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه برئاسة حملة للمرور على الأسواق والمحلات ومعارض أهلا مدارس.

وقال نائب رئيس مركز ومدينة نبروه إنه قام بالمرور على سوق نشا الأسبوعي ومحلات بيع وعرض السلع والمنتجات الغذائية والمنزلية ،كما قام بالمرور على معارض أهلا مدارس بنطاق الوحدة المحلية التي توفر الادوات المدرسية بأسعار مخفضة.
وأكد سعد أن هذه الحملات تهدف إلى التأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة بأسعار معقولة والتأكد من توافر الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

رافق نائب رئيس مركز ومدينة نبروه في حملته الأستاذة زينب الاتربي سكرتير الوحدة المحلية بنشا والأستاذة إيمان الشناوي مسئول التموين والأستاذ سيد عبد الغني رئيس قسم النظافة والبيئة والأستاذ سرور العربي مسئول الإيرادات بالوحدة المحلية.
وأوضح أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تعليمات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للأسواق.
وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالتصدي للمغالاة في الأسعار من بعض التجار .
وفي إطار توجيهات المهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه بمتابعة الأسواق على مدار الساعة.

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المنتجات المختلفة حملات مكثفة ر محافظ الدقهلية حملة للمرور محافظ الدقهلية نائب رئيس وزير التنمية المحلية

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