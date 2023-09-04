حنان الحسيني: واقي الشمس ضروري للحماية من سرطان الجلد

أكدت الدكتورة حنان الحسيني، أن واقي الشمس (صن بلوك) ليس ترفيهي و لكنه ضروري جدا للحماية من أشعة الشمس و تجنب مشاكل الجلد سواء تجاعيد، بقع أو سرطان الجلد و غيرها من الأمراض.

وأضافت حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2، أن واقي الشمس من الضروريات و خاصة بهذه الفترة لشدة الشمس خلال فترة النهار، و ذلك لحماية البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية.

أضرار التعرض للشمس



يؤذي التعرض لأشعة الشمس البشرة بطريقتين رئيسيتين: الأشعة فوق البنفسجية (أ) تسرع الشيخوخة ، بينما تحرق الأشعة فوق البنفسجية البشرة بدون حماية ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أضرار طويلة المدى مثل التجاعيد وترهل الجلد والبقع العمرية والخشونة والتصبغ البني والتغميق.