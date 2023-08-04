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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

صن بلوك
صن بلوك

يعد واقي الشمس"صن بلوك" من الكريمات الواقية من الشمس هي منتجات موضعية الغرض منها حماية البشرة من أشعة الشمس الحارقة وتحديداً الأشعة فوق البنفسجية التي قد تسبب احتراق الجلد والإصابة بسرطان الجلد على المدى الطويل.. ولأن أسعاره مرتفعة نقدم لكم طريقة عمله في البيت.

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طريقة عمل واقي الشمس من زيت الصبار وجوز الهند:

جل صبار الألوفيرا هو منتج طبيعي وجيد ومنتشر وقد ثبت أنه يعالج ويمنع حروق البشرة ،مع العلم  أنه ليس مقاوم للماء لذا قد يتطلب وضعه عدة مرات خلال اليوم.

المكونات :

1/4 كوب زيت جوز الهند (عامل حماية من الشمس)
2 أو أكثر ملعقة كبيرة من مسحوق أكسيد الزنك
1/4 كوب جل صبار نقي 
25 قطرة زيت مستخلص الجوز للرائحة 
1 كوب من زبدة الشيا

طريقة التحضير:

للحصول على قوام قابل للدهن تعليمات يتم مزج الزيوت وزبدة الشيا في قدر على نار متوسطة حتى تذوب ماعدا أكسيد الزنك وجل الصبار.

يترك المزيج ليبرد لعدة دقائق ثم يضاف جل الصبار، تترك المكونات لتبرد تماما ثم يضاف أكسيد الزنك، مع التقليب الجيد حتى يمتزج تماماً .

ترغب في إضافة شمع العسل أو مادة شمعية أخرى لزيادة القوام واللزوجة يخزن الكريم الناتج في وعاء زجاجي، ويحفظ في مكان بارد وجاف حتى يصبح جاهزا للاستخدام.

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