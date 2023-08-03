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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تتخلصين من النحافة؟.. نصائح ضرورية لزيادة الوزن

النحافة
النحافة

تُعتبر مشكلة النحافة من المشاكل الشائعة التي يواجهها العديد من الأشخاص، قد يكون البعض يعاني من صعوبة في زيادة وزنهم بشكل صحي وفعال ومثلما يعاني البعض من زيادة الوزن، يعاني آخرون من النحافة التي تسبب لهم مشاكل وتضعهم في مواقف محرجة، ولكن لا توجد طريقة محددة لعلاج النحافة في وقت سريع، وإنما هناك بعض العادات الغذائية والأطعمة التي يمكن أن تساعد على زيادة الوزن تدريجيًا وبطريقة صحية ودون الإضرار بالصّحة العامّة أو التّسبُّب بأيّّة مشاكل صحية.. نرصد اهم طرق علاج النحافة عند الأطفال والرجال وفقا لموقع Reader.s Digest".

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علاج النحافه في أسبوع

تناول الكربوهيدرات والدهون لعلاج النحافة :الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالنشويات والدهون 3 مرات في اليوم إذا كنت تريد زيادة الوزن بينما يبتعد الكثيرون عن تناول الكربوهيدرات والدهون خلال محاولتهم فقدان الوزن، لذلك في حالة محاولة اكتساب الوزن سيكون لا بدّ الإكثار من تناولها، وبالتالي لعلاج النحافة وزيادة الوزن يجب تناول 3 وجبات من الطعام يوميًا على الأقلّ، وتحتوي على الكربوهيدرات والبروتين.

مشروبات غنية بالسعرات الحرارية لعلاج النحافة

لعلاج النحافة تناول العصير أو الحليب الذي يحتوي على منتجات الألبان كاملة الدسم والفواكه والخضروات الطازجة سوف يمنحك السعرات الحرارية والتغذية التي لا تحتويها تلك المشروبات الأخرى.

تناول البروتينات لعلاج النحافة

الإكثار من تناول البروتينات لزيادة الوزن بطريقةٍ صحية، لذلك لا بدّ من الحصول على 0.7-1 غرام من البروتين لكلّ 1.5-2.2 كيلوغرام، وتشمل الأطعمة الغنيّة بالبروتين اللحوم والأسماك. البيض. منتجات الألبان. البقوليات والمكسّرات. مكمّلات البروتين، مثل مصل اللبن.

تناول المكسرات لعلاج النحافة

يمكن أن يساعد تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين والحبوب الكاملة مثل زبدة الفول السوداني أو ألواح البروتين أو المكسرات أو الحمص على زيادة الوزن تعد المكسرات وزبدة الفول السوداني وزبدة اللوز وأنواع زبدة المكسرات الأخرى طريقة رائعة لتعبئة السعرات الحرارية المغذية، كما تعتبر الفواكه المجففة والبذور أيضًا وجبات خفيفة غنية بالسعرات الحرارية.

علاج النحافة عند الأطفال

  • الحد من النحافة الشديدة لدى الأطفال يجب اتباع  النظام الغذائي الصحي كالتالي:
  • تناول المزيد من الخضروات والفواكه، ومنتجات الحبوب الكاملة.
  • تناول الحليب ومنتجات الألبان بانتظام
  • شرب الكثير من الماء.
  • تناول اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والعدس والفاصوليا كمصادر للبروتين.
  • تقليل تناول المشروبات المحلاة بالسكر.
  • ممارسة النشاط البدني خلال معظم أيام الأسبوع للمساعدة على نمو العضلات
  • الحصول على قسط كافي من النوم.
  • تناول المكملات الغذائية إذا كان الطفل لا يحصل على كميات كافية من الفيتامينات والعناصر الغذائية من خلال الطعام.

علاج النحافة عند الرجال

لعلاج النحافة عند الرجال الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، مثل: اللحوم، والدواجن، لكن يُفضل اختيار الخالية من الدهون للحفاظ على نسب الكولسترول في الجسم.

تناول المزيد من الوجبات لعلاج النحافة لذا يُنصح بتناول 5 - 6 وجبات يوميًا من قِبل الرجال النحفاء، ويُفضل اختيار الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية لتحصيل زيادة الوزن، ومن أبرز هذه الاطعمة، الخبز، المكرونة،المكسرات، منتجات اللبن ، البيض.

ممارسة الرياضة: تُعدّ ممارسة الرياضة وخاصةً رياضة كمال الأجسام من أفضل طرق علاج النحافة للرجال، فهذه الطريقة تضمن زيادة الوزن الصحية أي زيادة الكتلة العضلية بدلًا عن الكتلة الدهنية.

علاج النحافة بالخميرة

  • يعتبر تناول الخميرة  كمكمل غذائي من أسهل الطرق لعلاج النحافة ، تتوفر الخميرة الغذائية عادة على شكل أقراص أو مسحوق، ويمكن تناولها مع الوجبات أو بشكل منفصل وفقًا لتوجيهات الجرعة الموصى بها.
  • تعمل الخميرة على تنظيف المعدة من أي بكتيريا تعيق عملية الامتصاص وتحسن عملية الهضم،  أنها تساعد مرضى النحافة لأنها تحسن لديهم عملية الامتصاص وهذا يساعدهم على الاستفادة من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية  للجسم.
  • تحضير مشروب الخميرة يمكن تحضير مشروب الخميرة بسهولة عن طريق مزج الخميرة الغذائية مع الحليب أو العصائر الطبيعية. يمكن إضافة المكونات الأخرى مثل الموز أو الفواكه المجففة لتعزيز قيمة السعرات الحرارية للمشروب.
  • إضافة الخميرة إلى الوجبات اليومية، مثل الشوربات والصلصات والسلطات ،يمكن أن تمنح الخميرة الوجبات طعمًا مميزًا وتعزز قيمتها الغذائية.
  • بجانب استخدام الخميرة، ينبغي أن يترافق العلاج بزيادة الوزن مع ممارسة النشاط البدني المناسب. يساعد ممارسة التمارين القوية مثل رفع الأثقال في بناء العضلات وزيادة الكتلة العضلية.
  • المدة المحتملة لفترة علاج النحافة بالخميرة هي عادةً من 30 يومًا إلى ثلاثة أشهر، لا ينصح بزيادة الجرعة لعدم تفاقم الأمراض إلا باستشارة الطبيب.
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