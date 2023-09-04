موسى مصطفى موسى لـ"صدى البلد": قررنا دعم ترشح الرئيس لولاية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات.. أطالب بفتح المصانع المغلقة لتشغيل الشباب.. وأدعو المصريين لانتخاب السيسى لمواجهة أى تربصات بالدولة

موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد فى حواره لـ"صدى البلد":

حزب الغد قرر دعم ترشيح الرئيس لولاية جديدة بهدف التصدى للمشاكل المحلية والخارجية

لم أترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة لعدم قدرتى على خوضها وتنفيذ الاليات المطلوبة منى

أطالب السيسى أن يركز على ملف تمكين الشباب حال فوزه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة

المرشحين المحتملون ليس لديهم القدرة على إبراز إنجازاتهم مقابل السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة

عودة الأمان والتصدى للإرهاب وإنشاء الطرق والكبارى أبرز إنجازات الرئيس داخليا

تحركات الرئيس السيسى الخارجية جعلت اسم مصر رنان فى المحافل العالمية

بعض المعارضين يتربصوا بمصر ويتم إستخدامهم من جانب دول معينة

سننظم مؤتمرات جماهيرية فى كل المحافظات لدعم السيسى بعد فتح باب الترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة

أقول للشعب المصرى لا تلتفتوا إلى الكلام المخرب للدولة والمغرضين

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد أن حزب الغد يرى أى المرحلة القادمة هى مرحلة فى منتهى الأهمية والخطورة وتتطلب الرجل الذى يستطيع أن يتصدى لكل هذه المشاكل المحلية والخارجية ، ولذلك كان سبب اختيارنا لترشيح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، وطالب مصطفى خلال حواره لـ"صدى البلد" الرئيس السيسى حال فوزه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة أن يركز على ملف تمكين الشباب ، قائلا: "لدينا من الأساسيات الموجودة متمثلة فى المصانع المغلقة ولدينا مشروع مليون ونصف فدان ، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى التسويق لهم واستغلالهم الإستغلال الأمثل".

وإلى نص الحوار..................

فى البداية ما هو سبب إعلان حزب الغد دعم ترشيح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة؟

كل مرحلة تمر بها البلد لها متطلباتها ، حيث أن المرحلة الماضية كانت مرحلة بناء والتى نفذها الرئيس السيسى ، حيث حقق إنجازات ضخمة جدا وإنشاء مرافق وطرق ، وكلها تمثل أساسيات للمرحلة القادمة.

كما أن المرحلة القادمة فى البلد هى مرحلة إقتصادية ورفع مستوى معيشة البلد والإهتمام بالشباب ، ولذلك فإننى أعتقد أن دور الرئيس السيسى مهم جدا فى إستكمال هذه المسيرة والإنجازات.

كما أن المسألة ليست بالنسبة لنا مزايدة علي الرئيس السيسى لكى يرشح نفسه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، ولكننا يجب أن نتساءل الان هل من يرشح نفسه فى الانتخابات الرئاسية لديه من الفكر والتوجه.

ونحن كحزب الغد نرى أى المرحلة القادمة هى مرحلة فى منتهى الأهمية والخطورة وتتطلب الرجل الذى يستطيع أن يتصدى لكل هذه المشاكل المحلية والخارجية ، ولذلك كان سبب اختيارنا لترشيح الرئيس السيسى.

أعلنت خلال بيان صحفى لحزب الغد أنك لن تخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة..لماذا؟

أولا المسألة لا تتمثل فى خوض الانتخابات الرئاسية أو عدم خوضها ، ولكن الأمر يتعلق بمن لديه القدرة على خوض الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الاليات المطلوبة منه.

كما أن الموضوع لا يتمثل فى وجود أسماء قررت خوض الإنتخابات الرئاسية القادمة ، ولكن يجب أن يكون لكل مرشح فى الإنتخابات الرئاسية برنامج واضح ، كما أننا رأينا برنامج الرئيس السيسى والذى بدأ تنفيذه بالفعل بهدف استمراره واستكماله ، وبالتالى فإننى أرى أن البرنامج يمثل الالية التى تحدد مدى قدرة كل مرشح على خوض الإنتخابات الرئاسية القادمة ، ولذلك فيجب أن نكون أمام لدينا قوى لديه استعداد للنهوض بالبلد أو يكون لدينا مرشح يرغب فى المنافسة وليس له أى وزن على الأرض.

ولماذا قررت خوض الانتخابات الرئاسية السابقة أمام الرئيس السيسى؟

أهم سبب هو اننى كنت أرى أن هناك تربص كبير جدا بالدولة المصرية خلال هذه الفترة ، كما أن الرئيس السيسى كان يخوض الانتخابات الرئاسية الماضية بمفرده ، وبالتالى كنت أرى أن خوضه الانتخابات وحده سيحدث مشكلة فى البلد ، وبالتالى كان يجب أن يكون هناك توازن حقيقى فى الانتخابات ولذلك ترشحت أمامه فى الانتخابات الرئاسية الماضية.

كما أننى كنت أعرف حدود قدراتى أمام الرئيس السيسى ، ومدى إمكانيات الرئيس السيسى ، ولذلك لم أخوض الإنتخابات السابقة لكى أتحداه وأحصل على أصوات منه ، ولكننى خوضت الإنتخابات لكى أصد المؤامرات الخارجية والمتربصين بمصر.

ما هى أهم الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى خلال فترة حكمه؟

هناك إنجازات داخلية وخارجية للرئيس السيسى, بالنسبة للإنجازات الداخلية تتمثل فى إنشاء الطرق والمرافق والكبارى والمدارس والجامعات ، والتصدى للإرهاب وإخوان الشر، مما جعل الشعب المصرى يعيش فى طمأنينة وأمان ولا يشعر بأى قلق بشأن أى تهديد لمنزله ، وكلها إنجازات تحسب للرئيس السيسى من خلال دور الشرطة والجيش فى فرض الأمن والأمان فى مصر.

وبالنسبة للإنجازات الخارجية رأينا تحركات الرئيس السيسى الخارجية والتوازن مع كل دول العالم والدول العربية وأمريكا والاتحاد الأوروبى ، حيث أن دور الرئيس عالميا جعل اسم مصر رنان فى المحافل العالمية ، وأصبحت هناك دول كثيرة تتمنى أن تتقرب من مصر، كما أن فكر الاستثمار فى مصر لم يأتى إلا بعد طمأنينة العالم الخارجى على الوضع الداخلى لمصر.

ما هى تحركات حزب الغد لدعم ترشيح الرئيس السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة؟

حزب الغد لديه أدواره ، ولكن بالتوازى مع حزب الغد لدينا المجلس المصرى للقبائل المصرية و العربية والذى أترأسه ، حيث أن المجلس متفاعل مع حزب الغد وعددهم ضخم جدا ، وهناك توافق بين الحزب والمجلس حول كيفية مساندة الرئيس السيسى خلال المرحلة القادمة ، حيث أننا سنعقد العديد من المؤتمرات فى كافة المحافظات وسنقوم بعمل برامج تنفيذية وسنختار المتحدثين ومن سيبرز أدوار الرئيس السيسى من حيث إنجازاته الفعلية وكيفية حل مشاكل الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن نعلن عن خريطة المؤتمرات الجماهيرية التى سنظمها لدعم الرئيس بعد فتح باب الترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة والذى سيكون نقطة الإنطلاق لدعم الرئيس ، وسنكون مستمرين مع أمانات حزب الغد والمجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية لدعم الرئيس السيسى.

كيف ترى إعلان عدد من رؤوساء الأحزاب الترشح فى الإنتخابات الرئاسية القادمة؟

كل من أعلن الترشح فى الانتخابات الرئاسة القادمة شخصيات محترمة سيحاولوا بشكل جدى إبراز الدور السياسى والإقتصادى والتنموى للبلد خلال الفترة القادمة ، لكننى لا أعتقد أنهم لديهم القدرة على إبراز إنجازاتهم مقابل إنجازات الرئيس السيسى ، وكلها محاولات لها إحترامها ولكن لابد أن يكون لدى كل من يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة برنامج له أهميته وقوته ورؤيته وقد يستفيد بها الفائز وهو الرئيس السيسى ، وكله سيكون فى مصلحة المواطن لكى نضيف له ما يفيده ، وهذا لا يعنى أن هذا المرشح سيخوض الانتخابات وسيكون لديه من الشعبية والقدرة لكى يتغلب على الرئيس السيسى.

وأطالب جميع المرشحين فى الإنتخابات الرئاسية القادمة أن يقدموا شيىء للمواطن المصرى ويحصلوا على أصوات مقابل ذلك.

طالبت فى بيان حزب الغد الأخير بالتصدى للهجمه المغرضة والشرسة التى تستهدف التشكيك فى الإنجازات الضخمة للرئيس السيسى..ما تعليقك؟

أرى دائما أن بعض المعارضين يتربصوا بطريقة معينة بمصر ، ويتم استخدام بعضهم من جانب دول معينة ، حيث نرى أن دول الاتحاد الأوربى ليست كلها متوزانة فى مواقفها مع مصر ، كما أن موقف أمريكا محايد وغير واضح تجاه مصر، وكل هذه الأمور تجعل لدى علامات استفهام هل سنكون متفرجين أم سنتحرك فى حالة شعورنا بوجود محاولات التربص بمصر ، ولذلك أطالب الشعب المصرى أن يكون واعى ويقدر الأمور ويشجع من يقف معنا ونرحب بأى مستثمر أجنبى يأتى إلى مصر ، ويجب أن نتصدى لكل من يقوم بعمل مناورات ضد الدولة المصرية وضد الرئيس السيسى.

طالبت فى بيان حزب الغد بضرورة استكمال اهداف المرحلة الانتقالية لثورة 30 يونيو 2013..ماهى هذه الأهداف التى لم تتحقق؟

حينما نتحدث عن استقرار وثبات فى البلد يجب أن يكون لدينا اقتصاد متزن وإمكانيات مالية وشباب يعيش حياة جيدة ، وكنا نسير فى إتجاه ذلك ، إلا ان الحرب الروسية – الأوكرانية أثرت بدورها على الإقتصاد المصرى, ولكن مصر لديها من الإمكانيات والاليات التى تساعدها على إحداث التوازن إقتصاديا على الرغم من وجود مشاكل اقتصادية لدول أوروبا.

ولكن ما أنجزه الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية مكن الدولة لكى يكون لديها رد فعل لأمور كانت من الممكن أن تكون أسوء بكثير ، ونحن فى وضع متزن حتى الان.

وماذا عن استجابة الرئيس السيسى لمخرجات الحوار الوطنى وإحالتها للجهات التشريعية والتنفيذية؟

الحوار الوطنى يعتبر انطلاقة جيدة وأعطى الفرصة لكل الشعب والأحزاب والهيئات والمثقفين أن يتواجدوا ويعبروا عن رأيهم بما يسمح بتقدم الدولة ، ولذلك فنحن نشكر الرئيس السيسى على فتح هذا الحوار وأنه أعطى الفرصة للجميع لكى يعبر عن رأيه.

ونحن كحزب الغد كنا مشاركين فى الحوار الوطنى وقدمنا ورقة عمل مهمة جدا وكانت أساسها إقتصادى تنموى للمرحلة القادمة ، ونأمل أن ينظر فيها الرئيس السيسى وقد يستفيد من مقترحاتنا ، لأننا كنا نراعى الإحتياجات الفعلية وكيفية حل المشاكل.

كما أن إستجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطنى أمر إيجابى جدا ، والرئيس الان فى إنتظار التقرير النهائى لمحصلة ما تم مناقشته من تشريعات والذى سيعرض على مجلس النواب وبناء عليه سيرسل مرة اخرى للرئيس السيسى لإعتماده أو تعديله أو رفضه.

وماذا عن قرار إنضمام مصر لمجموعة بريكس وعوائده الإقتصادية على مصر؟

كون مصر استطاعت أن تنضم إلى مجموعة بريكس أمر إيجابى جدا ، حيث أن البريكس تتعامل بعملات البلاد نفسها والتى تكون مبنية على قوة البلد فى التصدير ، ولذلك فعلينا أن نفكر فى كيفية تفعيل دورنا التصديرى وإمكانيات الإنتاج لدينا.

كما أن وجود مصر فى مجموعة بريكس سيشجع مستثمرين فى أوروبا لإقامة مصانعها فى مصر ، لكى يصدروا من خلال مصر فى مجموعة بريكس ، مما يشجع الاستثمار الاجنبى ويشجع المستثمرين أن ينتجوا بمستويات عالية جدا ، ونتعامل مع هذه الدول بعملات كل دولة بعيدا عن الدولار.

ما هى مطالبكم من الرئيس السيسى خلال ولايته الجديدة حال فوزه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة؟

الفترة القادمة ستكون بالنسبة للرئيس السيسى مرحلة صعبة ، كما أن الأساس موجود وهو أنه تم تأسيس البلد لمرحلة قادمة مهمة جدا ، ولكننا الان أمام تربص ضد الدولة المصرية ، وأعتقد أن الرئيس السيسى قادر على التصدى لمثل هذه التربصات وبجانبه الشعب المصرى وحزب الغد وقياداته لكى نعبر هذه المرحلة الصعبة.

وأطالب الرئيس السيسى أن يركز على ملف تمكين الشباب ولدينا من الأساسيات الموجودة متمثلة فى المصانع المغلقة ولدينا مشروع مليون ونصف فدان ، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى التسويق لهم واستغلالهم الإستغلال الأمثل.

كما أننا لدينا اليات كثيرة تتطلب التوازن والفكر المفتوح وألا نفكر فى الأنا والشخصنة ، ولكن علينا أن نفكر فى احتياجات الشعب والمواطن المصرى والدفع بالإقتصاد المصرى إلى الأمام حتى ولو كان يواجه صعوبات ، خاصة وأن العالم كله يمر بأزمة إقتصادية ، ولذلك فإننا لدينا ثقة فى أن الرئيس السيسى سيعبر بنا إلى مرحلة امنة ، وهذا يتطلب مننا تضافر الجهود بين الرئيس السيسى والشعب المصرى.

فى النهاية ما هى الرسالة التى توجهها للشعب المصرى بشأن الإنتخابات الرئاسية القادمة؟

أقول للشعب المصرى أنكم رأيتم بأنفسكم الدور الذى قام به الرئيس السيسى على الرغم من كل الحرب التى تواجهه ونتصدى لها ، ولكن أقول للشعب المصرى لا تلتفتوا إلى الكلام المخرب للدولة والمغرضين ، ولكن يجب عليكم أن تتفاعلوا وتتضامنوا مع الجميع ، كما أننا نحتاج إلى كل مواطن مصرى ينضم لمنظومة النجاح والعمل ، كما أن الرئيس سيمكن هذه المنظومة ولكن على الشعب أن يتعاون مع الرئيس ، ونحن كشعب مصرى من واجبنا التصدى لكل الأمور المغرضة بالبلد.

وأقول للشعب المصرى لا تفكروا كثيرا وعليكم إنتخاب الرئيس فى الإنتخابات الرئاسية القادمة لكى يفوز بإكتساح ، بحيث يكون النجاح من خلال الكم الضخم من المواطنين التى تسانده خلال المرحلة القادمة.

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