اليوم .. ماجد الكدوانى وابنته في ضيافة "صاحبة السعادة"

يحل الفنان ماجد الكدواني وابنته اليوم الإثنين ، ضيفان على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ، في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يعرض على قناة Dmc

ومن المقرر أن يتحدث عن النجاحات الكبيرة الذي حققها خلال الفترة الماضية، وعلاقته الشديدة التي تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز وقصة الصداقة القوية الذي تجمعهما وأبرز المحطات فى حياته الفنية.

وحظى مسلسل موضوع عائلي في جزئيه الأول والثاني من بطولة الفنان ماجد الكدواني على إشادة واسعة من قبل الجماهير.



ومعروف عن ماجد الكدواني قدرته الكبيرة على التألق في جميع أدواره وإبهار جمهوره بتقمص الشخصيات المختلفة، فهو له تاريخًا كبيرًا في تجسيد الشخصيات بأسلوبه المتفرد ويصفه جمهوره بـ “ماجد المارد”،وذلك عن أدائه دور الأب في مسلسل “موضوع عائلي” ليصبح حديث السوشيال ميديا ويتلقى إشادات واسعة عن قدرته بفرض الضحك والبكاء على مشاهديه في الحلقة نفسها.

وقال الكدوانى إن أسباب نجاح الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي، هو الخوف من الجزء الأول، موضحًا أن الجميع في الجزء الثاني تحلوا بمصداقية أعلى وهذا لا يقلل من مصداقية الجزء الأول، معقبًا: "ربنا مش بيضيع تعب حد أبدا"

وأكد الفنان ماجد الكدواني أن سيناريو مسلسل موضوع عائلي مبني على أسس دراما حقيقية و أساسات قوية، متابعًا:"عشان كدا الناس صدقت".

وتابع: "الأعمال المتماسكة لازم هتنجح لأنها هتتصدر واحنا لو صدقنا نفسنا.. الناس هتصدقنا ويستمتعوا بالعمل الفني اللي بيتعرض ليهم".