استمرار دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية "مجموعة مدينة الغردقة" لليوم الثالث

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية والساحات الرياضية في مدينة الغردقة، لليوم الثالث على التوالي، تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية".

يهدف الدوري إلى تعزيز قاعدة ممارسة الرياضة وحث المجتمع على ممارستها، ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة.

تمت مباراة الجولة الأولى لمجموعة الغردقة والتي ضمت فرقًا مثل (رد سي، السقالة، مجاهدين، شارع المدارس، شارع شيري، الزراعة، الشهر العقاري، المحترفين، الرحلات، الميناء، حفر الباطن).