استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بمدينة رأس غارب

واصلت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب حملات النظافة ورفع المخلفات وإزالة الأشجار والحشائش في مختلف قطاعات وتقاسيم المدينة.

وقد كلف اللواء ممدوح نديم، رئيس المدينة، إدارة النظافة والشركة المتعاقدة بتكثيف جهودهم في تنظيف المدينة.

تضمنت الحملات اليومية تنفيذ أعمال النظافة في عمارات الـ 608 بالإضافة إلى قص الحشائش وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات الناتجة عنها.

تم أيضًا تكثيف حملات النظافة في جميع أنحاء المدينة، مع التركيز على رفع المخلفات وتفريغ الحاويات في كافة المناطق.

تم أيضًا كنس الأتربة جنبًا إلى جنب مع الأرصفة باستخدام المكانس في شارع الإذاعة ومنطقة الصحراوية.