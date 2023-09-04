لسبب مثير بالسعودية .. تعليق الدراسة في مكة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، بتحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي"، في جميع المدارس المسائية بالعاصمة المقدّسة، وتعليقها حضوريا بالمدارس.

وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة في الإمارة، وحرصاً من "تعليم مكة" على سلامة الجميع.

منذ أيام أفاد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم في السعودية، الدكتور عبد الله المسند، بأن العاصمة المقدسة مكة المكرمة تعرضت أمس لظواهر جوية عنيفة، مرجعا ذلك لأسباب عديدة.

وعبر حسابه في منصة "إكس"، كتب عبد الله المسند: "تحدث هذه الظواهر الجوية العنيفة بأمر الله عندما تجتمع أسباب طبيعية وبشرية".

وبحسب المسند تمثلت الأسباب الطبيعية في ارتفاع درجة الحرارة ( متزامن مع عوامل جوية أخرى سطحية وعلوية) الأمر الذي يؤدي إلى تسخين عالي لسطح الأرض وكذا يؤدي إلى عملية تصعيد قوي للرياح العمودية (الرياح الصاعدة) و بناء سحب عظيمة ركامية كالجبال في حالة وجود رطوبة جوية + كتل هوائية علوية باردة، ويؤدي أيضا إلى هبوط الرياح من قمم السحب الركامية بعد أن تبرد ويثقل الهواء عبر الرياح الهابطة، تصل سرعتها أحيانا لأكثر من 100كم في الساعة.

كما تضمنت الأسباب- بحسب المسند - أيضا وجود جبال شامخة تُضيق مجرى الرياح فتكدسها عبر ممرات ضيقة فتصبح عنيفة".

