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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مد شبكات وخطوط لمرفق الكهرباء للتقسيمات غير المخدومة برأس البر

راس البر
راس البر


ناقشت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من الملفات الخاصة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، وذلك خلال اجتماع جاء برئاستها اليوم بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و مسئولى قطاع الكهرباء وعدد من مديرى الادارات المعنية بتلك الجهات.

حيث تم عرض الموقف الحالى للمنطقة و كذلك موقف المرافق بها ، كما ناقشت آلية استكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمرفق الكهرباء للتقسيمات الغير مخدومة والتى ستتم من خلال قطاع الكهرباء ، حيث بحثت " المحافظ "  الدراسات المتعلقة بهذا المخطط ، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة و الرؤى المستقبلية لها ، حيث أكدت على تسليم الموقع الخاص بلوحة مغذى ٣ إلى قطاع الكهرباء للبدء فى  تنفيذ الأعمال الخاصة بها وذلك لتعزيز التغذية بالمنطقة ، مؤكدة  أيضًا على دراسة موقف توصيل الكهرباء إلى التقسيمات المعتمدة بشكل عاجل ، حيث وجهت بضرورة التنسيق بين القطاع والوحدة المحلية لتنفيذ ذلك..

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