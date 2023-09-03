اكشف واطمن.. 100 يوم صحة تنتشر بشوارع مدن دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن استمرار تقديم الفريق الطبي خدمات حملة ١٠٠ يوم صحة للمواطنين بجميع مراكز محافظة دمياط.

‏‎الحملة تأتى بعنوان اكشف واطمن على صحتك بالمجان ضمن الحملة.



‏‎ومن جانبه أكد السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، ان الحملة تتيح خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، الاعتلال الكلوي) وعمل التحاليل بالمجان .

واشار إلى وجود خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (سرطان القولون والرئة وعنق الرحم والبروستاتا)

وتابع انه يوجد خدمات التوعية والتثقيف الصحى عن خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، تقديم الخدمات العلاجية التي تشمل الكشف والعلاج بالمجان بالقوافل العلاجية المتنقلة براس البر ودمياط الجديدة .

‏‎كما أن الحملة متواجدة في ٦٨ منشأة صحية أولية ومراكز متنقلة بجميع مراكز المحافظة

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