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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كورس الأناسيليوم آمن على جميع الأعمار من سن 12 عاماً..فيديو

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

أكدت مها عطوة خبيرة التغذية، أن كورس الأناسيليوم يزيد نسبة الحرق في الجسم، مضيفة أن كورس الأناسيليوم أمن على جميع الأعمار ابتداءاً من 12 عاماً.


كورس الأناسيليوم يساعد على إنقاص الوزن

وأضافت مها عطوة خلال لقائها مع برنامج "مطبخ البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كورس الأناسيليوم يساعد على إنقاص الوزن، و عبارة عن قشور السيليوم، مؤكدة أن مصرح من وزارة الصحة.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن كورس الأناسيليوم يساعد غير القادرين على إتباع نظام غذائي على إنقاص أوزانهم، مؤكدة أن  كورس الأناسيليوم يزيد من فترات الشبع.

 

كورس الأناسيليوم نسبة الحرق قشور السيليوم وزارة الصحة نظام غذائى

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