الأناسيليوم كورس التخسيس الأول في مصر.. يفقد الجسم 10 كيلو شهريا

أكدت الدكتورة حنان الحسيني، أن أفضل و أأمن طريقة لتحقيق الوزن المثالي دون جراحات أو عمليات تجميلية؛ سيكون عن طريق كورس الأناسيليوم، وهو الكورس الأول للتخسيس في مصر.

وأضافت حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة "صدى البلد 2"، أن كورس الأناسيليوم يحتوي على 3 منتجات، وهم: كبسولات الأناسيليوم، كبسولات القهوة الخضراء، كبسولات الفينيل.

وظائف الكورس

ونوهت، بأن كبسولات الأناسيليوم، تعتبر من أكثر المنتجات فعالية، ويمكن أن يتناول بمفرده، ويُفقد الجسم من 4 إلى 6 كيلو بالمواظبة، مضيفة أن كبسولات القهوة الخضراء تعمل على رفع معدل حرق الجسم للدهون، أما الفينيل فتعمل على سد الشهية.

وأوضحت، أن كورس الأناسيليوم مليء بمعادن و فيتامينات و مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى أنه مٌرخص من وزارة الصحة المصرية، ويعمل على خسارة الوزن من 10 إلى 12 كيلو خلال شهر فقط، وصالح لجميع الأعمار، وآمن لأصحاب الأمراض المزمنة، سواء ضغط، سكر، أو ارتفاع في الكوليسترول.

%50 خصم وهدية

ولفتت إلى وجود خصم يصل إلى 50% للكورس، لأول 100 متصل، مع توصيل مجاني، ومتابعة مجانية، وكريم للبشرة هدية.