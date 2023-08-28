حنان الحسيني: الأناسيليوم يقوم بإنقاص الوزن بشكل أمن ويحول الدهون لـطاقة

أكدت حنان الحسيني، أن كورس الأناسيليوم كورسا متكاملا ومضمونا يعمل على إنقاص الوزن بشكل أمن، فهو يعمل على زيادة معدل حرق الجسم للدهون، بالإضافة إلى سد الشهية بمواد طبيعية.

وأوضحت حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج GO HEALTHY المذاع على شاشة "صدى البلد 2"، أن كورس الأناسيليوم يقوم بتحويل الدهون إلى طاقة، و المسئول عن هذا هو كبسولات الفينيل.

وأضافت، أن كبسولات الفينيل من أهم المنتجات لمن يعانون من فرط السمنة، فهي قادرة على تفتيت الدهون في أي جزء من أجزاء الجسم، موضحة أن هذه الكبسولات تؤخذ في الشهر الثالث من الكورس للتثبيت على عكس كبسولات الأناسيليوم والقهوة الخضراء التي تؤخذ يوميا، منوهة بأن كل هذه المنتجات أمنه و مُرخصة من وزارة الصحة المصرية.



