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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذري هذه المقولة.. كلي كويس عشان انتي بتاكلي لاتنين

ارشيفية
ارشيفية

قالت الدكتورة حنان الحسيني، إن مقولة "كُلي كويس عشان انتي بتاكلي لأتنين" التي تٌقال للمرأة الحامل، هي معلومة مغلوطة تماما و تعمل على زيادة السمنة لدى الأم و الجنين، بجانب زيادة معدل سكر الحمل.

وأوضحت حنان الحسيني، خلال لقائها ببرنامج "GO HEALTHY" المذاع على شاشة "صدى البلد 2"، أن التغذية السليمة للأم في فترة الحمل غاية في الأهمية، و من أهمها تناول هذه العناصر: (اللبن، الخضار و الفواكه بكل أنواعها، الأفوكادو و سمك السالمون ).

الأكل الصحي و ليس الكثير 

نوهت، إلى أن الأكل الصحي هو الذي يفيد المرأة الحامل و ليس الأكل الكثير، مُحذرة أن زيادة الأكل يسبب العديد من المشاكل للأم و جنينها مثل أمراض القلب، السكر و السمنة.  

حنان الحسيني المرأة الحامل زيادة السمنة الأم و الجنين فترة الحمل اللبن الافوكادو السالمون

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