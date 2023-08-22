احذري هذه المقولة.. كلي كويس عشان انتي بتاكلي لاتنين

قالت الدكتورة حنان الحسيني، إن مقولة "كُلي كويس عشان انتي بتاكلي لأتنين" التي تٌقال للمرأة الحامل، هي معلومة مغلوطة تماما و تعمل على زيادة السمنة لدى الأم و الجنين، بجانب زيادة معدل سكر الحمل.

وأوضحت حنان الحسيني، خلال لقائها ببرنامج "GO HEALTHY" المذاع على شاشة "صدى البلد 2"، أن التغذية السليمة للأم في فترة الحمل غاية في الأهمية، و من أهمها تناول هذه العناصر: (اللبن، الخضار و الفواكه بكل أنواعها، الأفوكادو و سمك السالمون ).

الأكل الصحي و ليس الكثير

نوهت، إلى أن الأكل الصحي هو الذي يفيد المرأة الحامل و ليس الأكل الكثير، مُحذرة أن زيادة الأكل يسبب العديد من المشاكل للأم و جنينها مثل أمراض القلب، السكر و السمنة.