الحرمان من الأكل بيخسس أسرع.. طبيبة تكشف صحة المقولة وخطورتها

كشفت الدكتورة حنان الحسيني، صحة معلومة "الحرمان من الأكل بيساعد على النزول في الوزن بصورة أسرع"، موضحة أن هذه المعلومة غير صحيحة و من يتعامل بها تسبب له العديد من الأمراض و منها الانيميا و نقص الحديد، بجانب ارتباطها بسقوط الشعر أيضا و حدوث مشاكل للبشرة.

وأكدت حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج " GO HEALTHY" المذاع على شاشة "صدى البلد 2"، على ضرورة الاهتمام بالأكل لصحة الجسم و توفير المعادن ،الفيتامينات، بروتين و مضادات أكسدة و ذلك تجنبا للمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها الجسم عند الامتناع عن الأكل.

وأوضحت، أن طريقة التخسيس يجب أن تكون صحية و ذلك من خلال استخلاص المواد الطبيعية التي تساعد على رفع معدل حرق الجسم للدهون، بالإضافة إلى ملء المعدة بمواد صحية تُشعر الفرد بالشبع، مضيفة أن ذلك يتوفر (بقشور السيليوم، مستخلص التوت البري، القهوة الخضراء و الأناناس) و غيرها من المواد الطبيعية التي تتوفر بكورس الأناسيليوم فقط.

مميزات كورس الأناسيليوم

وتابعت، أن كورس الأناسيليوم يعمل على زيادة معدل حرق الجسم للدهون، لافتة إلى أن الكورس أمن و صحي و مرخص من وزارة الصحة، فهو يعمل على خسارة الوزن من 10 إلى 12 كيلو خلال شهر فقط، ويصلح لجميع الأعمار وآمن لأصحاب الأمراض المزمنة سواء ضغط، سكر، أو ارتفاع في الكوليسترول.

