عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحرمان من الأكل بيخسس أسرع.. طبيبة تكشف صحة المقولة وخطورتها

ارشيفية
ارشيفية

كشفت الدكتورة حنان الحسيني، صحة معلومة "الحرمان من الأكل بيساعد على النزول في الوزن بصورة أسرع"، موضحة أن هذه المعلومة غير صحيحة و من يتعامل بها تسبب له العديد من الأمراض و منها الانيميا و نقص الحديد، بجانب ارتباطها بسقوط الشعر أيضا و حدوث مشاكل للبشرة.

 

وأكدت حنان الحسيني، خلال تقديمها برنامج " GO HEALTHY" المذاع على شاشة "صدى البلد 2"، على ضرورة الاهتمام بالأكل لصحة الجسم و توفير المعادن ،الفيتامينات، بروتين و مضادات أكسدة و ذلك تجنبا للمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها الجسم عند الامتناع عن الأكل.

 

وأوضحت، أن طريقة التخسيس يجب أن تكون صحية و ذلك من خلال استخلاص المواد الطبيعية التي تساعد على رفع معدل حرق الجسم للدهون، بالإضافة إلى ملء المعدة بمواد صحية تُشعر الفرد بالشبع، مضيفة أن ذلك يتوفر (بقشور السيليوم، مستخلص التوت البري، القهوة الخضراء و الأناناس) و غيرها من المواد الطبيعية التي تتوفر بكورس الأناسيليوم فقط.

 

مميزات كورس الأناسيليوم

وتابعت، أن كورس الأناسيليوم يعمل على زيادة معدل حرق الجسم للدهون، لافتة إلى أن الكورس أمن و صحي و مرخص من وزارة الصحة، فهو يعمل على خسارة الوزن من 10 إلى  12 كيلو خلال شهر فقط، ويصلح لجميع الأعمار وآمن لأصحاب الأمراض المزمنة سواء ضغط، سكر، أو ارتفاع في الكوليسترول. 
 

كورس الأناسيليوم الانيميا سقوط الشعر الفيتامينات التخسيس الأناسيليوم خسارة الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الأهلي يودع مهاجمه محمد شريف غدا

تطور جديد في قضية حسين الشحات ومحمد الشيبي.. تفاصيل

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

أحمد شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

تنسيق الجامعات 2023… كليات قمة متاحة لطلاب المرحلة الثانية

أحمد حسن: الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

خلاف حاد في الأهلي| نجل سيد معوض يثير أزمة.. وجدّه يرفض رحيله

السجائر بأنواعها .. توجيه عاجل من الحكومة لـ الشرقية للدخان

ترشيحاتنا

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

رسميًا.. تشيلسي يتعاقد مع مويسيس كايسيدو في صفقة انتقال قياسية

الزيارة الثانية في 3 شهور|ماذا يفعل وزير الشئون الخارجية السوري بالقاهرة غدا؟

بيان عاجل لروسيا بعد طرد 45 دبلوماسيا من سفارتها في مولدوفا

الفرط بـ7 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أزمة السجائر واختفاء بعض الأنواع

قرار عاجل للنيابة ضد صاحب واقعة اعتداء كلب على أطباء مستشفى المحلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامة وألمها يستمر لساعات.. تحذير بريطاني من لمس هذه السمكة

مبلغ ضخم.. سعر فستان أسماء جلال يثير الجدل | شاهد

وقع على بياض| نجم الفريق يجدد للأهلي 4 مواسم.. وهذا اللاعب ممنوع من الدوري المصري

قط أسود يثير الفزع في مقاطعة بريطانية.. اعرف السبب

فيديو

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

4 أزمات تضرب الأهلي| تمرد "المخيف" أبرزها

لو ملحقتش هندسة.. كليات قمة متاحة لطلاب علمي رياضة بالمرحلة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ