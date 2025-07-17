ماضاعش .. لجنة تعليم الفيوم تعثر على ملف طالب الإعدادية بـ شئون الطلبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، في بيان رسمي الآن ، تطورا جديدا في واقعة “الملف المفقود” لطالب الإعدادية بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بمدينة الفيوم ن الذي أثار جدلا على فيس بوك خلال الساعات الأخيرة.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم منذ قليل ، عن ، تم تشكيل لجنة لفحص موضوع إختفاء ملف طالب بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة، مكونة من : محمد فتحي مدير عام التعليم العام ،و سعاد حسني، مدير التعليم الإعدادي بالمديرية ، و عماد فكري، وكيل إدارة غرب الفيوم التعليمية ،و علاء جلال يوسف - إدارة المتابعة

وقالت مديرية التربية والتعليم بالفيوم : أنه بعد الفحص والتحقق، تبين وجود ملف الطالب يحيي إيهاب سيد عثمان بقسم شئون الطلبة بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، أنها تهيب بالجميع بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، واللجوء إلى ديوان المديرية والإدارات التعليمية في تقديم الشكاوى أو الاستفسارات.

تفاصيل الواقعة

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد تداول منشور عن واقعة قيام أحد أولياء الأمور بالتوجه إلى مدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بمدينة الفيوم لاستلام بيان النجاح الخاص بإبنه في الشهادة الإعدادية، وبعد استلام بيان النجاح، طلب ولي الأمر ملف ابنه الدراسي،ولكن تم إبلاغه يأن الملف مفقود ضمن عدة ملفات أخرى ، وقالت الإدارة : "هنكلمك لما نلاقي الملفات"!

أول تحرك من التعليم

وفي هذا الإطار ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في بيان رسمي ، أن الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وجه بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة مدير عام التعليم العام، لفحص الواقعة والتحقق من مدى صحة ما تم تداوله.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على ضرورة إعداد تقرير مفصل خلال 24 ساعة، يشمل نتائج الفحص والتوصيات اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، بناء على التقرير الذي سيتم عرضه على الدكتور وكيل الوزارة.