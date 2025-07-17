برلماني: تطوير الواجهات النيلية ضرورة.. وندعم حماية النهر من التعديات

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية الخطوات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري لتطوير واجهات المدن النيلية، والحفاظ على نهر النيل من التعديات، مشيدًا باجتماع الدكتور هاني سويلم وزير الري مع معهد بحوث النيل لمناقشة النماذج والرؤى الفنية المطروحة لهذا التطوير.

وقال النائب في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن نهر النيل ليس فقط مصدرًا للمياه، بل هو مورد اقتصادي وسياحي وثقافي لا يقدّر بثمن. وتطوير واجهاته في المدن المصرية خطوة استراتيجية تعكس اهتمام الدولة بتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية مستدامة، والحفاظ على هويتنا التاريخية."

وأضاف: "اللجنة الاقتصادية تدعم هذا التوجه بقوة، لأن الاستثمار في تطوير الكورنيش والمناطق المطلة على النهر من شأنه أن يعزز النشاط التجاري والسياحي، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحفز الاستثمارات الخاصة في تلك المناطق."

وأشار "الدسوقي" إلى أن التزام وزارة الري بالضوابط القانونية، وخاصة ما نص عليه القانون رقم 147 لسنة 2021، هو الضمان الأساسي لتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على المجرى المائي للنهر دون الإضرار بحقوق الدولة أو البيئة.

وأوضح النائب أن التعديات على النيل تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي القومي، وأي تطوير يجب أن يتم وفق معايير فنية تضمن الحفاظ على سعة المجرى وعدم التعدي على المناطق المحظورة، وهو ما شدد عليه الوزير بوضوح."

كما دعا إلى إشراك الجهات المحلية والمواطنين في رؤية التطوير، بما يضمن أن تكون المشروعات المقترحة ملائمة لاحتياجات المجتمع، وتخدم الصالح العام، لا مجرد تجميل واجهات.

واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه قائلاً: "ندعم جهود وزارة الري بشكل كامل في حماية النيل وتطوير واجهاته، وسنتابع في مجلس النواب تنفيذ هذه المشروعات خطوة بخطوة، لضمان تحقيق أكبر استفادة اقتصادية وعمرانية، مع الحفاظ التام على النهر من أي شكل من أشكال الاعتداء أو الإهمال."