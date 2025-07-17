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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حقيقة وفاة زيزي مصطفى .. جمال عبد الناصر مصدر الشائعة | ومنة شلبي ترد : عيب

منة شلبي ووالدتها زيزي مصطفي
منة شلبي ووالدتها زيزي مصطفي
تقى الجيزاوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنانة زيزي مصطفى، والدة النجمة منة شلبي، بعد أن نشره الفنان جمال عبد الناصر عبر حسابه الرسمي، مستندًا إلى مصدر غير موثّق.

الخبر أثار حالة من القلق والحزن بين جمهور الفنانة، خاصة في ظل ما تردد مؤخرًا عن مرورها بوعكة صحية.

لكن بعد دقائق من انتشاره، عاد عبد الناصر واعتذر عن نشره، موضحًا أن المعلومة منقولة عن صفحة على فيسبوك ولم يتأكد من صحتها، وكتب: "أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحًا.. الخبر منقول عن صفحة (يا تلفزيون يا) بقلم أ. إنجي يوسف".

منة شلبي تعلق على خبر وفاة والدتها زيزي مصطفي  

ومن جانبها، أعربت الفنانة منة شلبي عن غضبها الشديد بعد تداول الخبر الذى كان بمثابة صدمة لها .

وفى أول تعليق عن الأمر ، كتبت منة شلبي عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك،  ““الحمدلله والدتي بخير، وبجد عيب اللي بيحصل ده، وأرجو تحري الدقة، وأشكر وأطمن كل من قلق على والدتي وعليا، متحرمش أبدا فعلا جدا”.

زيزي مصطفي تتعرض لوعكة صحية

وفى نهاية شهر يونيو الماضي ، كانت تعرضت الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي لوعكة صحية ولم يتم الكشف عن تفاصيلها .

وقال مصدر مقرب من الفنانة إن حالتها لا تزال غير مستقرة في الفترة الأخيرة بوجه العموم.

من هى زيزي مصطفي  

اشتهرت الفنانة زيزي مصطفى كراقصة، وشاركت في عدد من الأفلام أبرزها واحدة بواحدة مع الفنان عادل إمام، واعتزلت الرقص وارتدت الحجاب لسنوات طويلة قبل اختفائها تماما، وكان آخر أعمالها فيلم وش إجرام مع محمد هنيدي.

وكان آخر ظهور للفنانة زيزي مصطفى»، عام 2017، خلال استضافتها في برنامج «بالألوان الطبيعية»، على قناة دريم، وقالت أنذاك: «عملت 15 عمرة وحجت مرتين وذهبت إلى القدس، وخلعت الحجاب بناءً على نصيحة الطبيب بعدما بدأ شعري يتساقط وأحسست بصداع، وبعدها خلعته.

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حقيقة وفاة زيزي مصطفى .. جمال عبد الناصر مصدر الشائعة | ومنة شلبي ترد : عيب

منة شلبي ووالدتها زيزي مصطفي
منة شلبي ووالدتها زيزي مصطفي
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