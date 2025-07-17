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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القومي للبحوث: نجحنا في تطوير لقاح مصري 100% لكورونا

الدكتور محمد أبو الدهب رئيس شعبة البحوث الطبية
الدكتور محمد أبو الدهب رئيس شعبة البحوث الطبية
علي مكي

أكد الدكتور محمد أبو الدهب، رئيس شعبة البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أن المركز يمثل صرحًا بحثيًا متكاملًا يربط بين العلم والتطبيق، ويقدم خدمات طبية متخصصة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وقال أبو الدهب، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، إن المركز لا يُعد مستشفى تقليديًا، بل مؤسسة علمية في المقام الأول، تعتمد على باحثين متخصصين يركزون على الرصد العلمي والنشر في دوريات عالمية مرموقة، وفق معايير جودة بحثية صارمة.

وأشار إلى أن من أبرز إنجازات المركز تطوير لقاح مصري 100% لفيروس كورونا، بقيادة الأستاذ الدكتور محمد أحمد علي، لافتًا إلى أن المركز كان من أوائل الجهات البحثية عالميًا التي نجحت في إنتاج لقاح فعّال، ما يعكس حجم الكفاءة البحثية للعلماء المصريين.

وأوضح أبو الدهب أن الشعبة تقدم خدمات مهمة للمجتمع، منها التقييم الدقيق لحالات الإعاقة السمعية والبصرية والذهنية والحركية، من خلال لجان طبية متخصصة تصدر تقارير طبية مفصلة تُعتمد في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة عبر وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن المركز يضم عيادة لمتابعة الحمل تقدم خدمات تشخيصية دقيقة للأم والجنين من خلال تحاليل متقدمة وصور أشعة فوق صوتية، مؤكدًا أن هذه العيادة لا تُجري عمليات ولادة وإنما تركز على المتابعة الوقائية والتشخيصية.

كما أشار إلى أن المركز القومي للبحوث يضم وحدات متطورة في مجالات أمراض الدم، وتحليل البروتينات، والحمض النووي، وطب الأسنان، ما يجعله واحدًا من أبرز المؤسسات العلمية التي تسعى لتحويل نتائج الأبحاث إلى حلول تطبيقية وعلاجية واقعية للمواطن المصري.

محمد أبو الدهب المركز القومى للبحوث لقاح مصرى

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