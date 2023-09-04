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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعيد: مصطفى درويش من أسباب نجاح كامل العدد | فيديو

صدى البلد

كشف الفنان أحمد جمال سعيد عن حقيقة تحضير جزء ثان من مسلسل "كامل العدد" الذى عرض فى رمضان 2023.

وقال أحمد جمال سعيد ، لعدسة صدى البلد : " مسلسل كامل العدد من أقرب المسلسل ليا وأبطال العمل كلهم زعلوا بعد نهاية التصوير ".

وأضاف أحمد جمال سعيد : " مصطفى درويش الله يرحمه من أسباب نجاح المسلسل وسعيد إنى كنت جزء من المسلسل ".
 

وعن حقيقة التحضر لجزء ثان من المسلسل أوضح أحمد جمال سعيد :" سمعت عن تحضير جزء ثانى من مسلسل كاملالعدد ولكن لو يتم التحضير له ".

وفى سياق متصل، قال الفنان أحمد جمال سعيد إن مهرجان الدراما من أهم المهرجانات فى مصر لأن الدراما تدخل كل البيوت بدون استئذان، معقبا: “كنت حريصا على حضورالدورة الأولى والثانية”.

وأضاف أحمد جمال سعيد، فى تصريحاته لعدسة “صدى البلد”: “أحب أوجه الشكر لنقابة المهن التمثيلية والدكتور أشرف زكى على مجهوداتهم”.

وتابع: "تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما".

وانطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما المقام بمدينة العلمين، بالألعاب النارية، وسط حضور كبير من الفنانين منهم سلوى عثمان، وليلى عز العرب، وجيهان عبد الله، ولطفي لبيب، وجومانا مراد، ورشوان توفيق، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومنة شلبي.. وغيرهم. 

وحرص أبطال جعفر العمدة، ومنهم هالة صدقي التي جسدت شخصية الملكة صفصف بالعمل، ومحمد رمضان والمخرج محمد سامي على التقاط صورة على السجادة الذهبية لمهرجان القاهرة للدراما. 

واستقبلت "جومانا" لطفي لبيب بترحاب كبير على السجادة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما، وحرص لبيب على إلقاء التحية على المصورين والحضور. 

واحتضن مهرجان القاهرة للدراما، تحت رعاية مهرجان العلمين الجديدة الذي تقوم بتنظيمه شركة كاونسل ماسترز، بهدف الاحتفاء برموز مصر من المبدعين والنابغين من هؤلاء الذين تركوا بصمة واضحة في مختلف المجالات وساهموا في رفع راية الوطن وقاموا بتمثيل مصر في المحافل الدولية، وعبروا عن قوة مصر الناعمة ودورها الفعال في تشكيل الوعي ونشر الثقافة المصرية في جميع أنحاء الوطن العربي.

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