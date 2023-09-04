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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الكرملين على محادثات بوتين وأردوغان في سوتشي

صدى البلد

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، إن المرحلة الأولى من محادثات الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، كانت بناءة.

وأضافت في بيان لها: "لن يتم توقيع أي وثائق بعد اللقاء".

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات في منتجع سوتشي، قائلًا إنهما سيناقشان الوضع في أوكرانيا، وإن روسيا منفتحة على إجراء محادثات بشأن اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه موسكو في يوليو/ تموز.

وقال أردوغان، إن ممر تصدير الحبوب الأوكرانية هو القضية الأبرز في محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم، وإن الرسالة التي ستصدر بعد الاجتماع ستكون مهمة للغاية.

وذكر الرئيس التركي في مستهل اللقاء مع بوتين "أهم خطوة يتطلع إليها الجميع في علاقات تركيا وروسيا اليوم هي ممر الحبوب". وتابع أن الرسالة التي ستخرج في نهاية الاجتماع "ستكون خطوة مهمة للغاية، خاصة للدول الأقل نموًا في أفريقيا".

وبحسب وكالة "الأناضول"، أوضح أردوغان أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا يبلغ حاليًا 62 مليار دولار، وأنه يطمح برفع الرقم ليصل إلى 100 مليار دولار.

وأضاف: "اللقاء المرتقب لرئيسي البنك المركزي التركي والروسي يحظى بأهمية بالغة من حيث المضي نحو استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية".

وصرح بأن أعمال إنشاء محطة "أق قويو" للطاقة النووية في تركيا مستمرة بشكل جيد للغاية، مبينًا أن المحطة ستوفر قرابة 25 ألف فرصة عمل.

بوتين بوتين وأردوغان أردوغان روسيا تركيا الكرملين

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