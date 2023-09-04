عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اللواء أحمد العوضي: رؤية الرئيس السيسي عبرت بالوطن وسط عالم يموج بالأزمات

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن

قال اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن حزب حماة الوطن يؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة باعتبار أن الـ 8 سنوات الماضية من حكمه قاد فيها مصر داخليا وخارجيا حتى تتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم


وأضاف، " العوضي في تصريحات له اليوم، ان الرئيس السيسي نجح من خلال وضع رؤية استراتيجية مكنت الوطن من تحقيق إنجازات متتالية في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية وسط عالم يموج بالعديد من الأزمات


وأشار العوضي الي أنة منذ أن تولي الرئيس السيسي سدة الحكم عام 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لكافة بقاع الوطن وتميزت فترة حكم الرئيس السيسي بإطلاق المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة والتي تعد شريان حياة جديد وخطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي بالإضافة إلى إنشاء المدن الجديدة حيث تم بناء أكثر من عشرين تجمعا عمرانيا جديدا في مختلف المحافظات كما تم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية لأكثر من 25 ألف ميجا وات ومشاريع تطوير الريف المصري والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات الكبري التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.


وأكد  علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع بكل جسارة واقتدار دحر الإرهاب الأسود البغيض واقتلاعه من جذوره من خلال دعمه لجهاز الشرطة وإعادة بناءه من جديد وتسليحه بما يمكنه من مواجهة أي جماعات تخريبية داخل أراضي الوطن وكافة الخارجين علي القانون للحفاظ على الأمن داخل المجتمع.


وأضاف اللواء أحمد العوضي أن القيادة السياسية لم تغفل تسليح قواتها المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات لتقوم بحماية الوطن داخليا من خلال مساندتها للشرطة المدنية وخارجيا لحماية حدودها ففي عهد الرئيس السيسي حدثت قفزات غير مسبوقة في تسليح الجيش المصري حتى تتماشى مع رؤية الدولة في تأمين وحماية مصالح حقوقها السيادية.


ودعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب جموع الشعب المصري لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع و تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي الأمن القومي حزب حماة الوطن القيادة السياسية الإرهاب الجمهورية الجديدة التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

موجة شديدة الحرارة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 72 ساعة المقبلة

موضوعات متعلقة

كلمة حق السيسي_أحق يحتاج تويتر.. والمصريون: ‏نجدد العهد والوعد لاستكمال الإنجازات

النائب عمرو عكاشة: سيناء شهدت طفرة تنموية شاملة في عهد الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. تصريح قوي لمشيرة خطاب عن الزيادة السكانية |تفاصيل

عقوبة تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 704 طرب حشيش

3 أسلحة خارقة جديدة تدخل ميدان الحرب الأوكرانية

وجهة محتملة مفاجئة لـ أشرف بن شرقي.. تفاصيل

تربية الأبناء في الإسلام.. أحاديث نبوية تحث على ملاطفتهم وتقبيلهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت غريب.. كارولين سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة.. تعرف عليها

داخل الجيم.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بملابس رياضية

تايجر مكشوف.. رانيا يوسف تثير ضجة بأحدث ظهوره| شاهد

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ