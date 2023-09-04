اللواء أحمد العوضي: رؤية الرئيس السيسي عبرت بالوطن وسط عالم يموج بالأزمات

قال اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن حزب حماة الوطن يؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة باعتبار أن الـ 8 سنوات الماضية من حكمه قاد فيها مصر داخليا وخارجيا حتى تتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم



وأضاف، " العوضي في تصريحات له اليوم، ان الرئيس السيسي نجح من خلال وضع رؤية استراتيجية مكنت الوطن من تحقيق إنجازات متتالية في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية وسط عالم يموج بالعديد من الأزمات



وأشار العوضي الي أنة منذ أن تولي الرئيس السيسي سدة الحكم عام 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لكافة بقاع الوطن وتميزت فترة حكم الرئيس السيسي بإطلاق المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة والتي تعد شريان حياة جديد وخطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي بالإضافة إلى إنشاء المدن الجديدة حيث تم بناء أكثر من عشرين تجمعا عمرانيا جديدا في مختلف المحافظات كما تم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لزيادة القدرة الكهربائية لأكثر من 25 ألف ميجا وات ومشاريع تطوير الريف المصري والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات الكبري التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.



وأكد علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع بكل جسارة واقتدار دحر الإرهاب الأسود البغيض واقتلاعه من جذوره من خلال دعمه لجهاز الشرطة وإعادة بناءه من جديد وتسليحه بما يمكنه من مواجهة أي جماعات تخريبية داخل أراضي الوطن وكافة الخارجين علي القانون للحفاظ على الأمن داخل المجتمع.



وأضاف اللواء أحمد العوضي أن القيادة السياسية لم تغفل تسليح قواتها المسلحة بأحدث الأسلحة والمعدات لتقوم بحماية الوطن داخليا من خلال مساندتها للشرطة المدنية وخارجيا لحماية حدودها ففي عهد الرئيس السيسي حدثت قفزات غير مسبوقة في تسليح الجيش المصري حتى تتماشى مع رؤية الدولة في تأمين وحماية مصالح حقوقها السيادية.



ودعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب جموع الشعب المصري لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع و تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.